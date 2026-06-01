Ворог вдарив по селу Мощенка на Чернігівщині, поранена дитина

Російські окупанти завдали дронового удару по селу Мощенка Чернігівської області. Відомо про пораненого підлітка, він у важкому стані.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні вдень росіяни атакували ударним дроном село Мощенка в Городнянській громаді. Поранений 15-річний хлопчик. Він у важкому стані. Дитину перевели в обласну лікарню. На місці прильоту – пожежа, загорівся приватний будинок", – ідеться у повідомленні.

