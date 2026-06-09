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В середу в Україні не прогнозується відключень електроенергії

Попри це, в "Укренерго" наголошують на ощадливому споживанні.

В середу в Україні не прогнозується відключень електроенергії
Фото: pixabay

В середу, 10 червня, в Україні не прогнозується відключень електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Фото: "Укренерго" в Telegram

"Користування потужними електроприладами варто перенести на денний час з 10:00 до 16:00", - зазначили в "Укренерго".

Також енергетики закликали ощадливо споживати електроенергію у вечірні години з 18:00 до 22:00.

  • Внаслідок російських дронових ударів та артилерійських обстрілів станом на ранок 9 червня були знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. 
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