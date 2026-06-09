В середу в Україні не прогнозується відключень електроенергії

В середу, 10 червня, в Україні не прогнозується відключень електроенергії.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Користування потужними електроприладами варто перенести на денний час з 10:00 до 16:00", - зазначили в "Укренерго".
Також енергетики закликали ощадливо споживати електроенергію у вечірні години з 18:00 до 22:00.
- Внаслідок російських дронових ударів та артилерійських обстрілів станом на ранок 9 червня були знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.