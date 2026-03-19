Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Україна отримала енергетичну допомогу від МАГАТЕ

Обладнання надійшло для "Миколаївобленерго".

Фото: Міністерство енергетики України

В Україну прибула чергова партія енергетичної допомоги - обладнання, яке допоможе відновити енергосистему після російських атак. 

Про це повідомляє Міністерство зовнішніх справ.

Енергетичне обладнання надійшло від МАГАТЕ, його отримає АТ "Миколаївобленерго".

"Це обладнання сприятиме надійній та безпечній роботі енергосистеми. Воно допоможе вчасно реагувати на перевантаження мережі, швидше виявляти пошкодження та ефективніше локалізувати аварійні ситуації", - Сибіга.

Як заявили в МЗС, комплект обладнання був підібраний з урахуванням потреб українського оператора.

Окрім МАГАТЕ, поставку ще профінансувала невідома держава-донор.

  • В межах Фонду енергетичної підтримки України створять стратегічний резерв. Доступний бюджет резерву на сьогодні становить 197 млн євро.
Читайте також
