Україна отримала енергетичну допомогу від МАГАТЕ

В Україну прибула чергова партія енергетичної допомоги - обладнання, яке допоможе відновити енергосистему після російських атак.

Про це повідомляє Міністерство зовнішніх справ.

Енергетичне обладнання надійшло від МАГАТЕ, його отримає АТ "Миколаївобленерго".

"Це обладнання сприятиме надійній та безпечній роботі енергосистеми. Воно допоможе вчасно реагувати на перевантаження мережі, швидше виявляти пошкодження та ефективніше локалізувати аварійні ситуації", - Сибіга.

Як заявили в МЗС, комплект обладнання був підібраний з урахуванням потреб українського оператора.

Окрім МАГАТЕ, поставку ще профінансувала невідома держава-донор.