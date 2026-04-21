Bloomberg: Росія планує збільшити експорт нафти на тлі атак українських дронів

Атаки на російські об'єкти в Приморську та Усть-Лузі, а також у Новоросійську, що розпочалися наприкінці минулого місяця, призвели до різкого падіння вантажних операцій та експорту російської нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, наслідки атак України досі відчуваються в чотиритижневих потоках сирої нафти з російських портів, які, згідно з даними відстеження танкерів, впали до 3,11 мільйона барелів на день за період до 19 квітня. Це найнижчий показник з серпня та приблизно на 500 000 барелів на день менше за останній місяць.

Проте зараз операції відновилися у всіх трьох портах, більшість причалів знову працюють, і середні потоки, як очікується, різко зростуть у найближчі тижні. Поставки за останній тиждень зросли до 3,53 мільйона барелів на день, що є найвищим показником з 22 березня.

Падіння потоків з балтійських портів Приморська та Усть-Луги було компенсовано відновленням відвантажень з Новоросійська, який був закритий більшу частину попереднього тижня.

Потоки російської нафти є нестабільними, на них впливають погода, роботи з технічного обслуговування, санкції та терміни відвантажень.