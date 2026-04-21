400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Bloomberg: Росія планує збільшити експорт нафти на тлі атак українських дронів

Потоки сирої нафти з російських портів значно зменшились від початку квітня.

нафта Urals
Атаки на російські об'єкти в Приморську та Усть-Лузі, а також у Новоросійську, що розпочалися наприкінці минулого місяця, призвели до різкого падіння вантажних операцій та експорту російської нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, наслідки атак України досі відчуваються в чотиритижневих потоках сирої нафти з російських портів, які, згідно з даними відстеження танкерів, впали до 3,11 мільйона барелів на день за період до 19 квітня. Це найнижчий показник з серпня та приблизно на 500 000 барелів на день менше за останній місяць.

Проте зараз операції відновилися у всіх трьох портах, більшість причалів знову працюють, і середні потоки, як очікується, різко зростуть у найближчі тижні. Поставки за останній тиждень зросли до 3,53 мільйона барелів на день, що є найвищим показником з 22 березня.

Падіння потоків з балтійських портів Приморська та Усть-Луги було компенсовано відновленням відвантажень з Новоросійська, який був закритий більшу частину попереднього тижня.

Потоки російської нафти є нестабільними, на них впливають погода, роботи з технічного обслуговування, санкції та терміни відвантажень.

  • 29 березня в СБУ підтвердили дронову атаку по нафтотерміналу «Усть-Луга» у Росії. Раніше дрони Служби безпеки та Сил оборони влаштували «бавовну» на ще одному важливому експортному нафтовому хабі рф на Балтійському морі — в порту «Приморськ».
Читайте також
