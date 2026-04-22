Андрій Сибіга: "Україна відкрита до співробітництва з Угорщиною і Болгарією"

У МЗС відреагували на радикальну зміну влади в двох країнах Євросоюзу після парламентских виборів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував на зустрічі з журналістами зміни в урядах Угорщини та Болгарії, які відбулися після проведення країнами парламентських виборів.

На тлі припинення 16-річного періоду правління Віктора Орбана очільник українського МЗС заявив про готовність "відкривати нову сторінку з угорською стороною". Сибіга закликав виходити "з позитивного сценарію" і розповів, що вже мав текстовий обмін з майбутньою міністеркою закордонних справ Анітою Орбан, з якою має намір обговорити увесь спектр питань "виходячи з європейських стандартів".

Також міністр сказав, що Україна не хоче задіювати Угоду про асоціацію щодо Угорщини стосовно конфіскованого угорцями вантажу Ощадбанку – коштів і золота.

"Стосовно коштів. У нас є цей механізм. Зараз ми його не хочемо задіювати і втягувати зараз ще додаткову проблему. Але в разі чого ми теж маємо розуміння, як піти далі в цій сфері", – сказав він.

Щодо Болгарії, де більшість у парламенті здобула партія колишнього президента Румена Радева, міністр наголосив на позиції України, що трек добросусідства між двома країнами буде збережений. У Києві вважають, що, попри звинувачення на адресу Радева у проросійськості, Болгарія "буде сталою з точки зору підтримки України на багатьох треках – від територіальної цілісності до членства в ЄС".

Міністр нагадав, що кожна з цих країн має зобов'язання в межах спільної зовнішньої політики Євросоюзу.