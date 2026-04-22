Британський генерал Ширрефф розпочав практичну роботу при Головкомі ЗСУ

Сирський провів зустріч із очільником Ради ARES та її представником, генерал-лейтенантом Мацком, що був заступником Генштабу Збройних сил Словаччини.

Головком Олександр Сирський зустрівся з членами новоствореної Воєнної експертної ради ARES (Allied Reform and Expert Support). Він проінформував їх про оперативну ситуацію на фронті, нові тактики та види озброєнь.

У дописі в Facebook за результатами зустрічі Сирський підкреслив, що Росія має намір захопити всю Україну, а не лише Донецьку і Луганську області. Не варто розраховувати, що її ресурси швидко вичерпаються.

“Противник не полишає спроб просування та має намір захопити не лише Донбас, а й усю Україну. У відповідь ми системно послаблюємо його спроможності вести війну – цілеспрямовано знищуємо ресурси, логістику та воєнний потенціал, щоразу зриваючи плани ворога. Водночас не варто розраховувати, що ресурси противника швидко вичерпаються. Маємо і надалі нарощувати власні спроможності та зберігати стійкість на всіх рівнях – як за рахунок внутрішніх резервів, так і завдяки підтримці міжнародних партнерів”, – повідомив головнокомандувач.

Він висловив вдячність серу Річарду Ширреффу, який очолив Воєнну експертну раду, за початок практичної роботи. Вона має функціонувати як постійний комунікаційний канал між керівництвом ЗСУ та професійною військовою спільнотою країн-партнерів.

"Рада ARES сприятиме підвищенню якості управлінських рішень і прискоренню інституційного розвитку ЗСУ через впровадження міжнародного досвіду та кращих практик союзницьких армій", – заявив Головнокомандувач.

Ширрефф у 2011–2014 роках обіймав посаду заступника Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі – другу за значенням військову посаду в Альянсі. Він є автором книги "2017: Війна з Росією", в якій задовго до повномасштабного вторгнення попереджав західні уряди про агресивні наміри Москви.

До складу ради ARES також увійшов генерал-лейтенант Павел Мацко – у 2013–2018 роках заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Словацької Республіки.

За словами головнокомандувача Сирського, інтерес до участі в роботі ради серед іноземних високопоставлених військових зростає.

Рада ARES

Про створення Воєнної експертної ради ARES повідомили цього місяця. Її завданням є обмін передовим військовим досвідом.

Серед пріоритетів – розвиток військової науки та освіти, підвищення ефективності забезпечення потреб Збройних Сил України, а також консультативно-дорадча підтримка з інших питань, що належать до повноважень Головнокомандувача ЗСУ.

До складу Ради увійшли авторитетні військові лідери й експерти з країн-партнерів, які мають унікальний бойовий і управлінський досвід, зокрема: