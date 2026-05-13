Знайдений у Греції морський дрон не був українським

Виробник безпілотників MAGURA заперечив, що це його модель.

Морський безпілотник, який минулого тижня було знайдено поблизу берега грецького острова Лефкади, не має відношення до українського проєкту MAGURA.

Як пише Мілітарний, виробник БПЛА компанія UFORSE заявила, що безпілотний катер, який потрапив до грецької берегової охорони, не може бути їхньою продукцією. Попри зовнішню схожість, дизайн, конструкція та видимі технічні характеристики дрона не відповідають тим, які мають системи MAGURA.

Також у UFORSE вказали на те, що моделі MAGURA V3 узагалі не існує, бо компанія ніколи не виробляла таку версію БПЛА.

У міністерстві оборони Греції були переконані, що знайдений рибалками в Іонічному морі безпілотник пов'язаний з Україною і повномасштабною війною Росії проти нашої держави.