Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
ГоловнаСвіт

Bloomberg: засновник DeepSeek став найбагатшим у світі серед творців ШІ-моделей

Після останнього раунду залучення інвестицій його статки зросли більш ніж удвічі – до 36 млрд доларів.

Bloomberg: засновник DeepSeek став найбагатшим у світі серед творців ШІ-моделей
Лян Веньфен
Фото: antikor.ua

Засновник китайської компанії DeepSeek Лян Веньфен очолив рейтинг найбагатших у світі засновників компаній, що розробляють моделі штучного інтелекту, повідомляє Bloomberg.

За оцінками Bloomberg Billionaires Index, раніше статки Ляна становили близько 16,7 млрд доларів. Тепер він випереджає співзасновника Anthropic Даріо Амодеї та співзасновника OpenAI Грега Брокмана.

Зростання капіталу пов'язане зі стрімким підвищенням вартості DeepSeek. Після залучення у червні 2026 року 7,4 млрд доларів компанію оцінили у 50 млрд доларів — у п'ять разів більше, ніж у квітні. За даними Bloomberg, Лян особисто вклав у раунд 3 млрд доларів, наразі його частка в компанії оцінюється приблизно у 78%.

DeepSeek заснували у 2023 році як проєкт, що виріс із підрозділу штучного інтелекту хедж-фонду Zhejiang High-Flyer Asset Management. Світову увагу компанія привернула на початку 2025 року, коли представила модель ШІ, яка, за твердженням компанії, демонструвала продуктивність, порівнянну з розробками OpenAI, але за значно нижчої вартості створення. 

Нещодавно DeepSeek також презентувала модель V4 та заявила про її сумісність із чипами китайської Huawei.

Bloomberg зазначає, що на відміну від багатьох американських засновників ШІ-компаній, Лян зберіг надзвичайно велику частку власності в бізнесі. Це дозволило йому суттєво збільшити особистий статок і контроль над компанією. Із капіталом у 36 млрд доларів він також став восьмою найбагатшою людиною Китаю.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies