Президент України приєднається до Макрона разом із майже 30 іншими главами держав та урядів у спеціальній зоні огляду параду.

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Сьогодні Франція відзначає своє головне національне свято – День взяття Бастилії. Військові та військові літаки з усієї Європи приєднаються до помпезного параду в Парижі, який має стати демонстрацією підтримки України та доказом європейської військової сили.

Про це повідомляє France24.

В останній День взяття Бастилії за президентства Еммануеля Макрона він приймає близько 30 інших лідерів. Парад має на меті показати як очільнику Росії Володимиру Путіну, так і президенту США Дональду Трампу, що Європа єдина та посилює свою оборону.

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Свято відзначають 14 липня, оскільки саме цього дня парижани штурмом взяли фортецю та в'язницю Бастилія у 1789 році, що сприяло розпалюванню Французької революції, яка повалила монархію та відправила короля Людовика XVI та його королеву Марію-Антуанетту на гільйотину.

Центральним елементом святкування є паризький парад під Тріумфальною аркою епохи Наполеона та вздовж Єлисейських полів, який надихнув Трампа влаштувати власний парад минулого року.

Фото: EPA/UPG

Зеленський та українські військові долучать до святкового параду

Президент України Володимир Зеленський приєднається до Макрона разом із майже 30 іншими главами держав та урядів у спеціальній зоні огляду параду.

Українські війська пройдуть маршем брукованою алеєю, а українські пілоти, які пройшли навчання у Франції, здійснять політ на двох винищувачах Mirage 2000B у складі спільних екіпажів із французькими колегами.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Макрон заявив вчора, що для нього “велика честь” вітати на параді всіх партнерів з “Коаліції охочих” та “наших українських друзів, які крокуватимуть з нами та демонструючи стратегічне пробудження Європи та нашу єдність”.

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Наземну частину параду відкриють близько 500 військовослужбовців із країн “Коаліції охочих”, які зобов'язалися допомогти з повоєнною безпекою України.

У повітряній частині візьмуть участь літаки з Німеччини, Великої Британії, Хорватії, Польщі, Данії, Греції, Швеції, Норвегії, Іспанії та Італії.

Парад встановить рекорд за кількістю військовослужбовців: цього року в у ньому візьмуть участь 6800 військовослужбовців.

Фото: EPA/UPG Військові ЗСУ беруть участь у параді до Дня взяття Бастилії у Парижі

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Зазначимо, через лісові пожежі та спеку довелося скасувати традиційні для святкування Дня взяття Бастилії феєрверки та бали пожежників.

Лісові пожежі вирують у лісі Фонтенбло на південь від Парижа та на півдні Франції – країна потерпає від третьої хвилі спеки цього року.