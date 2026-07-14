Сьогодні Франція відзначає своє головне національне свято – День взяття Бастилії. Військові та військові літаки з усієї Європи приєднаються до помпезного параду в Парижі, який має стати демонстрацією підтримки України та доказом європейської військової сили.
Про це повідомляє France24.
В останній День взяття Бастилії за президентства Еммануеля Макрона він приймає близько 30 інших лідерів. Парад має на меті показати як очільнику Росії Володимиру Путіну, так і президенту США Дональду Трампу, що Європа єдина та посилює свою оборону.
Свято відзначають 14 липня, оскільки саме цього дня парижани штурмом взяли фортецю та в'язницю Бастилія у 1789 році, що сприяло розпалюванню Французької революції, яка повалила монархію та відправила короля Людовика XVI та його королеву Марію-Антуанетту на гільйотину.
Центральним елементом святкування є паризький парад під Тріумфальною аркою епохи Наполеона та вздовж Єлисейських полів, який надихнув Трампа влаштувати власний парад минулого року.
Зеленський та українські військові долучать до святкового параду
Президент України Володимир Зеленський приєднається до Макрона разом із майже 30 іншими главами держав та урядів у спеціальній зоні огляду параду.
Українські війська пройдуть маршем брукованою алеєю, а українські пілоти, які пройшли навчання у Франції, здійснять політ на двох винищувачах Mirage 2000B у складі спільних екіпажів із французькими колегами.
Макрон заявив вчора, що для нього “велика честь” вітати на параді всіх партнерів з “Коаліції охочих” та “наших українських друзів, які крокуватимуть з нами та демонструючи стратегічне пробудження Європи та нашу єдність”.
Наземну частину параду відкриють близько 500 військовослужбовців із країн “Коаліції охочих”, які зобов'язалися допомогти з повоєнною безпекою України.
У повітряній частині візьмуть участь літаки з Німеччини, Великої Британії, Хорватії, Польщі, Данії, Греції, Швеції, Норвегії, Іспанії та Італії.
Парад встановить рекорд за кількістю військовослужбовців: цього року в у ньому візьмуть участь 6800 військовослужбовців.
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Зазначимо, через лісові пожежі та спеку довелося скасувати традиційні для святкування Дня взяття Бастилії феєрверки та бали пожежників.
Лісові пожежі вирують у лісі Фонтенбло на південь від Парижа та на півдні Франції – країна потерпає від третьої хвилі спеки цього року.