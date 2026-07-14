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Перші військові навчання Коаліції охочих відбудуться восени в Польщі

«Безпека виникає зі співпраці», наголосив голова уряду Польщі. 

Перші військові навчання Коаліції охочих відбудуться восени в Польщі
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Перші військові навчання Коаліції охочих відбудуться восени у Польщі. Про це 14 липня повідомив у X польський прем'єр-міністр Дональд Туск. 

Подробиці поки невідомі. Заяву Туск зробив наступного дня після зустрічі лідерів країн коаліції у Парижі.

«Безпека не зростає з декларацій. Вона виникає зі співпраці. Першій військові навчання Коаліції охочих відбудуться восени в Польщі», – сказав він.

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На пресконференції в Парижі Туск повідомив, що участь у навчаннях братимуть французькі і британські війська, передає польський портал Onet. За його словами, ці навчання підготують усю коаліцію до реальних гарантій безпеки. 

«Задум щодо навчань полягає в тому, що вони матимуть спільний, міжнародний характер – з тим, що до нас приїдуть переважно французи та британці. Польща з самого початку залучена до цього. Ми не лише братимемо участь у цих навчаннях, а й, у повному сенсі цього слова, є їхніми господарями», – зазначив глава польського уряду.

Коаліція охочих

Це об'єднання понад 20 країн, утворене торік для напрацювання дієвих гарантій безпеки для України. Коаліцію під лідерством Франції і Великої Британії створили на тлі зміни влади в США і невизначеності подальшої долі Контактної групи з питань оборони України.

13 липня зустріч коаліції відбулася у Франції. За її підсумками повідомили, що Франція надасть українцям ліцензії на виробництво ракет Aster для систем ППО. 

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