Перші військові навчання Коаліції охочих відбудуться восени в Польщі

Перші військові навчання Коаліції охочих відбудуться восени у Польщі. Про це 14 липня повідомив у X польський прем'єр-міністр Дональд Туск.

Подробиці поки невідомі. Заяву Туск зробив наступного дня після зустрічі лідерів країн коаліції у Парижі.

«Безпека не зростає з декларацій. Вона виникає зі співпраці. Першій військові навчання Коаліції охочих відбудуться восени в Польщі», – сказав він.

Реклама

На пресконференції в Парижі Туск повідомив, що участь у навчаннях братимуть французькі і британські війська, передає польський портал Onet. За його словами, ці навчання підготують усю коаліцію до реальних гарантій безпеки.

«Задум щодо навчань полягає в тому, що вони матимуть спільний, міжнародний характер – з тим, що до нас приїдуть переважно французи та британці. Польща з самого початку залучена до цього. Ми не лише братимемо участь у цих навчаннях, а й, у повному сенсі цього слова, є їхніми господарями», – зазначив глава польського уряду.

Bezpieczeństwo nie rodzi się z deklaracji. Rodzi się ze współpracy. Pierwsze ćwiczenia wojsk Koalicji Chętnych odbędą się jesienią w Polsce. pic.twitter.com/0r3wieFbxn — Donald Tusk (@donaldtusk) July 14, 2026

Коаліція охочих

Це об'єднання понад 20 країн, утворене торік для напрацювання дієвих гарантій безпеки для України. Коаліцію під лідерством Франції і Великої Британії створили на тлі зміни влади в США і невизначеності подальшої долі Контактної групи з питань оборони України.

13 липня зустріч коаліції відбулася у Франції. За її підсумками повідомили, що Франція надасть українцям ліцензії на виробництво ракет Aster для систем ППО.