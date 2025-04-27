Росіяни скинули 9 авіабомб на Костянтинівку в Донецькій області

26 квітня Костянтинівка зазнала авіаударів з боку російської армії. Ворог скинув 9 КАБ-250 та атакували місто БпЛА.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Вчора росіяни завдали по місту 9 авіаударів бомбами "КАБ-250" та БПЛА. На місцях влучань працювали одразу декілька груп парамедиків", — пишуть у поліції.

Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків віком 41 та 45 років. Поранено сім осіб: дві жінки – віком 52 і 60 років та п’ятеро чоловіків віком 50, 53, 56, 56 і 64 років.

Руйнувань зазнали 34 цивільних об’єкти: 2 багатоквартирних і 20 приватних будинків, адмінбудівля, нежитлові приміщення, транспортні засоби.