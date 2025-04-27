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Головне за ніч та ранок неділі, 27 квітня: атака на Дніпропетровщину, майже 175 боєзіткнень, удар по лікарні в Херсоні

Нічна повітряна атака, 174 бойових зіткнення, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, трагедія на фестивалі у Ванкувері.

Головне за ніч та ранок неділі, 27 квітня: атака на Дніпропетровщину, майже 175 боєзіткнень, удар по лікарні в Херсоні
Унаслідок падіння уламків ворожих дронів у Житомирі виникли пожежі.
Фото: ДСНС України

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 174 боєзіткнення.

119 боєзіткнень зафіксовано на трьох напрямках – Покровському (68), Лиманському (22) і Торецькому (29).

Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку, де українські захисники зупинили 15 штурмових дій загарбників. 

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1030 солдатів, 8 танків та понад 40 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 948 640 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі росіяни знову атакували Дніпропетровську область безпілотниками. У Павлограді є загиблий та поранена, у Нікополі зруйновані будинки, у Дніпрі також є руйнування.

27 квітня вранці російська авіація завдала ударів по Херсону. Унаслідок обстрілу руйнувань зазнали приватний будинок і лікарня.

"Унаслідок "прильоту" пошкоджено дві багатоповерхівки, приватний будинок, а також медичний заклад", — повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Попередньо, постраждала 82-річна жінка її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.

Ще троє херсонців також постраждали внаслідок російського авіаудару по Дніпровському району.

Загалом цієї ночі РФ атакувала Україну 149-ма ударними БпЛА.

Сили ППО уночі знищили 57 "Шахедів", 67 ворожих безпілотників не досягли цілей.

У канадському місті Ванкувер автівка влетіла в натовп на філіппінському вуличному фестивалі. Унаслідок інциденту кілька людей загинули, є травмовані, повідомляє CBC News.

Інцидент стався у суботу, 26 квітня недалеко від Східної 41-ї авеню та Фрейзер-стріт, де проходив фестиваль Lapu Lapu Day Block Party.

Поліція затримала водія, він перебуває під вартою. У поліції пообіцяли надати більше інформації.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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