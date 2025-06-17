Іспанські соціалісти вимагають від прем'єр-міністра проведення дострокових виборів

Вони вважають, що нещодавні корупційні скандали негативно позначилися на іміджі партії.

В Іспанії соціалісти з різних міст і регіонів вимагають від прем'єр-міністра Педро Санчеса дострокових національних виборів на тлі новий корупційних скандалів. Вони хочуть провести вибори навіть попри розуміння, що їхня партія практично гарантовано програє, пише Politico.

Більшість мерів і голів регіонів публічно висловлюють підтримку Санчесу, але зростає кількість тих, хто приватно вважає його тягарем і що це позначиться на кандидатах на муніципальних і регіональних рівнях.

До кінця каденції уряду залишається два роки. Національні, регіональні і муніципальні вибори в Іспанії заплановані на середину 2027-го.

Санчес – у минулому генеральний секретар Іспанської соціалістичної робітничої партії. Тиск на нього посилився від минулого тижня, коли звіт елітного Центрального оперативного підрозділу (UCO) Цивільної гвардії Національної поліції заявив про наявність доказів, що пов'язують третього за рангом члена соцпартії – Сантоса Сердана – з отриманням хабарів за державні замовлення. Минулого тижня Сердан пішов у відставку з партійної посади, а згодом відмовився від місця в парламенті.

Санчес відреагував на це телевізійним зверненням, в якому вибачився перед громадськістю і закликав вжити вирішальних дій, аби покінчити з корупцією. Також він оголосив аудит фінансів соціалістів та озвучив перехідну команду в партії.