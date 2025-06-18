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Трамп відповів на пропозицію Путіна щодо посередництва на Близькому Сході і порадив спершу зайнятися війною Росії

Трамп знову висловив сподівання, що з війною в Україні  “теж вдасться розібратися”.

Трамп відповів на пропозицію Путіна щодо посередництва на Близькому Сході і порадив спершу зайнятися війною Росії
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп спілкуючись з журналістами біля Білого дому, розповів, що російський лідер Володимир Путін запропонував своє посередництво для врегулювання конфлікту на Близькому Сході, але Трамп порадив йому спершу врегулювати війну РФ проти України, пише “Європейська правда”.

Трамп заявив, що спілкувався із Путіним у вівторок, 17 червня, одна офіційних повідомлень про їхню розмову напередодні не було. Натомість повідомлялось про таку розмову 14 червня.

За словами Трампа, Путін запропонував своє посередництво для врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

“Я вчора говорив із ним і сказав… Він насправді запропонував допомогти з посередництвом. Я відповів: зроби мені послугу – спочатку займись посередництвом у себе… Я сказав: Володимир, давай спочатку займатись посередництвом щодо Росії (російсько-української війни – ред.) А про це (Близький Схід – ред.) ти зможеш подбати пізніше”, – розповів президент США.

При цьому Трап сподівається, що з війною в Україні “теж вдасться розібратися”.
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