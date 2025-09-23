Німеччина під час переозброєння віддасть перевагу європейським виробникам

Новий план військових закупівель Німеччини передбачає, що лише близько 8% контрактів дістанеться американським виробникам зброї. Решта - майже 83 мільярди євро - піде переважно на підтримку європейської оборонної промисловості, пише Politico.
Це суперечить тиску президента США Дональда Трампа, який закликає європейців активніше купувати американське озброєння. У документі для бюджетного комітету Бундестагу вказані 154 проєкти закупівель з вересня 2025 по грудень 2026 року.
Серед небагатьох великих контрактів зі США — закупівля торпед для літаків Boeing P-8A на 150 млн євро та систем Patriot від Raytheon на 5,1 млрд євро. Інші позиції, включно з ракетами AMRAAM і ESSM, разом дають лише 6,8 млрд євро.
Натомість найбільші витрати передбачили на програму фрегатів F-127 (26 млрд євро), проєкт Eurofighter Tranche 5 від Airbus, BAE Systems і Leonardo (майже 6 млрд євро), а також бронетехніку Boxer і новий колісний винищувач танків.
Таким чином Берлін робить ставку на розвиток власного і європейського оборонного потенціалу, тоді як обіцянки Трампа про «сотні мільярдів» американських контрактів у ЄС залишаються під питанням.
- Схожа ситуація і з Данією - країна планує здійснити найбільшу в історії закупівлю оборонного обладнання, віддавши перевагу європейським компаніям замість американських постачальників.
- Раніше Єврокомісія запропонувала фонди та механізми, які обмежують участь компаній з-за меж ЄС у великих оборонних програмах, якщо ті країни не уклали певні договори безпеки. Наприклад, один із фондів €150 млрд має обмеження, що компанії з США, Туреччини чи інших країн зможуть брати участь лише за певних умов. Це спрямовано на підтримку європейської промисловості.