Німеччина під час переозброєння віддасть перевагу європейським виробникам

Новий план військових закупівель Німеччини передбачає, що лише близько 8% контрактів дістанеться американським виробникам зброї. Решта - майже 83 мільярди євро - піде переважно на підтримку європейської оборонної промисловості, пише Politico.

Це суперечить тиску президента США Дональда Трампа, який закликає європейців активніше купувати американське озброєння. У документі для бюджетного комітету Бундестагу вказані 154 проєкти закупівель з вересня 2025 по грудень 2026 року.

Серед небагатьох великих контрактів зі США — закупівля торпед для літаків Boeing P-8A на 150 млн євро та систем Patriot від Raytheon на 5,1 млрд євро. Інші позиції, включно з ракетами AMRAAM і ESSM, разом дають лише 6,8 млрд євро.

Натомість найбільші витрати передбачили на програму фрегатів F-127 (26 млрд євро), проєкт Eurofighter Tranche 5 від Airbus, BAE Systems і Leonardo (майже 6 млрд євро), а також бронетехніку Boxer і новий колісний винищувач танків.

Таким чином Берлін робить ставку на розвиток власного і європейського оборонного потенціалу, тоді як обіцянки Трампа про «сотні мільярдів» американських контрактів у ЄС залишаються під питанням.