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"Слуги" відправляються до Трускавця потягом: фото

Серед присутніх - Олексій Жмеренецький, Єлизавета Богуцька, Євгеній Брагар та інші.

Фото: Анна Стешенко

Представники партії "Слуга народу" організовано відправляються на збори до Трускавця з залізничного вокзалу Києва.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua, яка перебуває на столичному вокзалі.

Серед присутніх - нардепи Олексій Жмеренецький, Єлізавета Богуцька, Євгеній Брагар та інші.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Нагадаємо, у липні 2019 року партія "Слуга народу" провела однотижневу "школу депутата" для своїх представників, обраних до Ради. Для проведення інтенсиву був обраний найдорожчий готель Трускавця Rixos Prykarpattya. Згідно з нещодавно опублікованим звітом, навчання "Слуг народу" в Трускавці обійшлося в 11,2 млн гривень.

Детальніше читайте в матеріалі LB.ua "Як депутатів Зеленського «робили»".

Цього разу, як заявив нардеп Микола Тищенко, депутати "Слуги народу" поїдуть на засідання з президентом частково за власні кошти. На засіданні депутатів з президентом та Кабміном будуть "секторальні секції" щодо економіки, безпеки та міжнародної політики.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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