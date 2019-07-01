Певец Винник поддержал Аграрную партию и вместе с Поплавским начинает тур по Украине

Украинский певец Олег Винник поддерживает Аграрную партию Украины и вместе с лидером этой политической силы Михаилом Поплавским (первый номер списка) начинает тур по стране.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

"Я поддерживаю Аграрную партию, потому что мне близка ее идеология. Я выходец из села. И я горжусь этим... Мне хочется, чтобы наша сельская молодежь не уезжала в Европу, а наоборот, наше село стало европейским", - сказал Винник.

Сейчас Винник вместе с Поплавским начинают тур по регионам Украины в поддержку Аграрной партии. Первая встреча с избирателями состоится 4 июля в городе Фастов.

Напомним, 9 июня на съезде Аграрной партии депутат, ректор Киевского национального университета и культуры Михаил Поплавский объявил список партии. Вместе с Поплавским (№1) партию в Верховную Раду ведут директор аграрного ЧП "Югро" из Черновицкой области Лилия Бортич, замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, журналистка Анна Мадей и бывший депутат Верховной Рады Владимир Шушкевич. Всего в списке 179 человек.

Также 9 июня свои списки представили партии "Слуга народа", "Европейская солидарность" Петра Порошенко, 8 июня - партии "Сила и честь" Игоря Смешко, "Самопомощь" Андрея Садового, "Голос" Святослава Вакарчука, 7 июня - "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана.

Выборы в Раду состоятся 21 июля.