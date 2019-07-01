Грузия решила сменить посла в Украине

Вместе с Думбадзе также будут заменены несколько дипломатов.

Министерство иностранных дел Грузии отозвало чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.

Сообщение об этом, по распоряжению президента, посол получил сегодня утром, передает "Грузия-online".

Причина отзыва посла неизвестна. Кроме того, известно, что вместе с Думбадзе будут заменены несколько дипломатов.

На место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры - бывший посол Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, ранее занимавший должность посла Грузии в Азербайджане.

Думбадзе был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.

Позже в МИД Грузии объяснили, что Думбадзе отозвали для назначения его на другую должность.

"Как известно, назначение и освобождение послов происходит по принципу ротации. Так произошло и в случае с Гелой Думбадзе. Министерство посчитало нужным использовать его ресурс в центральном аппарате - на позиции посла по особым поручениям, и ему будет вверена сфера, в которой они имеет большой опыт деятельности. Об этом известно и господину Думбадзе, и это решение было принято в результате консультаций с ним", - заявляют в МИДе.