"Слуга народа" анонсировала чистку своего списка

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что 6 июля политсила будет очистить свои списки кандидатов в нардепы, если такой запрос поступит от украинцев. Об этом он рассказал в интервью "Цензор. нет".

Согласно законодательству, партия может почистить свои списки до 8 июля. "Мы это будем делать 6 числа. Если мы по каким-то людям допустили ошибки, мы их исправим", - сказал Разумков. Кроме того, от партии в Раде будут представители разных слоев населения, разных профессиональных групп и сфер, если их поддержат избиратели.

"Мы хотели бы привести в парламент людей, которые были бы новыми. Да, у них может не быть такого глубокого знания работы парламента, но этому они научатся быстро", - сказал глава "Слуги народа", добавив, что главное, чтобы они не научились коррупции.

При этом он отметил, что найти "стерильных людей" невозможно, поскольку все активные в той или иной мере сотрудничали и с властью, и с представителями бизнеса, активистами и т.д.

Разумков добавил, что если кто-то способен предоставить факты о кандидатах "Слуги народа", которые могут доказать его сомнительную репутацию, об этом стоит сообщить, чтобы кандидата исключили из списка.

"Вы видите, что мы достаточно быстро реагируем на сообщения, что кто-то где-то неадекватно попал в наш список. Мы единственные, кто ведет постпраймериз. Мы провели часть постпраймериз между двумя частями съезда, а теперь еще ждем фидбека сограждан. Мы его еще, скорее всего, почистим на третьем этапе съезда", - отметил глава "Слуги народа".

Напомним, 26 июня Дмитрий Разумков заявил, что "Слуга народа" уже начала расписывать концепции законопроектов, которые собирается принимать в ВР после выборов. В штабе партии уже создан 21 рабочий комитет по основным направлениям деятельности.