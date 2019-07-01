Кабмин признал невозможным возобновление авиасообщения с Мариуполем

Кабинет министров на заседании рассмотрел возможность возобновления авиасообщения с Мариуполем и признал, что пока что это сделать невозможно.

Об этом сообщил в Фейсбуке премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня уделили внимание вопросам транспортного сообщения с Мариуполем. Вместе с коллегами из Министерства инфраструктуры, "Укравтодора", "Укрзализныци" и Министерства обороны обсудили возможности восстановления авиасообщения и улучшения автомобильного и железнодорожного сообщения. Полностью обеспечить безопасность полетов на регулярной основе пока невозможно. Аэропорт расположен в зоне поражения тяжелой артиллерии и радиоэлектронных средств", - пояснил премьер.

Вместе с тем, было принято решение усилить железнодорожное и автомобильное сообщение с городом.

"Уже на ближайших заседаниях рассмотрим возможности перераспределения дорожных бюджетов в пользу магистрали "Запорожье - Мариуполь", часть которой уже отремонтирована. И также жду предложений от "Укрзализныци" по организации дополнительного поезда в Мариуполь. Существующих сейчас рейсов - недостаточно для региона", - добавил Гройсман.

Напомним, в марте президент Петр Порошенко заявил, что дал поручение проработать запуск аэропорта в Мариуполе.

В 2016 году тогдашний руководитель Донецкий области Павел Жебривский говорил, что на восстановление мариупольского аэропорта нужно 60 млн гривен. Однако из соображений безопасности работа аэропорта так и не была возобновлена.