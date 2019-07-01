"Опора" зафиксировала несколько случаев агитации с признаками косвенного подкупа избирателей

Кандидаты или связанные с ними благотворительные организации предлагали избирателям бесплатные или на льготных условиях товары и услуги.

В июне наблюдатели гражданской сети "Опора" зафиксировали несколько случаев агитации зарегистрированных кандидатов в депутаты с признаками косвенного подкупа избирателей.

Об этом сообщается на сайте "Опоры".

Отмечается, что участники предвыборной борьбы или связанные с ними благотворительные организации предлагали избирателям бесплатные или на льготных условиях товары и услуги, а также реализовывали в избирательных округах инфраструктуре или социальные проекты.

"Направленность кандидатов на материальное стимулирование избирателей может поставить под угрозу условия свободного волеизъявления граждан", - подчеркнули в организации.

"К сожалению, остается фактором влияния незаконная агитация в форме «благотворительности» и косвенного подкупа избирателей... Сейчас баллотируется 307 народных депутатов, очевидно, что частично они пытаются имитировать депутатскую отчетность перед избирателями своего округа, а также осуществлять мероприятия, которые не имеют отношение к Закону Украины «О статусе народного депутата». Тем не менее, в ходе избирательного процесса мы фиксируем такие действия как и злоупотребление административным ресурсом, и предвыборную «благотворительность» с нарушением правил предвыборной агитации", - отметила руководитель "Опоры" Ольга Айвазовская.

Также, по данным организации, агитационная активность кандидатов наблюдается преимущественно в областных центрах и крупных городах, тогда как в небольших населенных пунктах наблюдатели фиксировали лишь единичные мероприятия кандидатов.

Отмечается, что самая динамичная досрочная агитационная кампания была в Киевской и Львовской областях, самая низкая - в Донецкой и Луганской.

Напомним, в начале июня "Опора" опубликовала отчет с нарушениями в ходе избирательного процесса на досрочных парламентских выборах - в организации, в частности, заявили о фальстарте избирательной кампании и кампаний "черного пиара".

В мае полиция Луганской области получила два заявления о подкупе избирателей сахаром.

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