В Іспанії на 113-му році помер Сатурніно де ла Фуенте Гарсія. Він був найстарішим чоловіком у світі. Гарсія народився 11 лютого 1909 року, на момент смерті чоловікові було 112 років та 341 день.

Фото: guinnessworldrecords.com

Про смерть Фуенте Гарсії повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Гарсія казав, що через зріст 1,5 м його не взяли в армію і він уникнув участі в іспанській громадянській війні 1936 року. Замість військової служби чоловік заснував шевський бізнес та грав за місцеву футбольну команду Puente Castro.

Гарсія, якого торік у вересні визнали найстарішим чоловіком у світі, пояснював своє довголіття тим, що нікого не ображав. У нього залишилися 14 онуків та 22 правнуки.

Найстарішою людиною у світі досі є 119-річна Кане Танака, яка живе в Японії. Вона народилася 2 січня 1903 року. До Книги рекордів Гіннеса жінку внесли у січні 2019 року.