В Іспанії на 113-му році помер Сатурніно де ла Фуенте Гарсія. Він був найстарішим чоловіком у світі. Гарсія народився 11 лютого 1909 року, на момент смерті чоловікові було 112 років та 341 день.
Про смерть Фуенте Гарсії повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса.
Гарсія казав, що через зріст 1,5 м його не взяли в армію і він уникнув участі в іспанській громадянській війні 1936 року. Замість військової служби чоловік заснував шевський бізнес та грав за місцеву футбольну команду Puente Castro.
Гарсія, якого торік у вересні визнали найстарішим чоловіком у світі, пояснював своє довголіття тим, що нікого не ображав. У нього залишилися 14 онуків та 22 правнуки.
Найстарішою людиною у світі досі є 119-річна Кане Танака, яка живе в Японії. Вона народилася 2 січня 1903 року. До Книги рекордів Гіннеса жінку внесли у січні 2019 року.