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Сенцов, Сущенко, Семена и Балух будут получать стипендию имени Лукьяненко

Размер выплаты - три прожиточных минимума в месяц.

Сенцов, Сущенко, Семена и Балух будут получать стипендию имени Лукьяненко
Фото: Макс Левин

Политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Николай Семена и Владимир Балух будут получать стипендию имени Левка Лукьяненко в период незаконного заключения в Российской Федерации и в течение года после освобождения.

Об этом говорится в указе президента Петра Порошенко №237/2019 от 18 мая.

Кроме того, сроком на один год стипендия назначена Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу, которых освободили из российского заключения в 2017 году.

Стипендия составляет три прожиточных минимума для трудоспособных лиц (это около 5,8 тысяч гривен по состоянию на май).

Сенцов отбывает в России 20-летний приговор, Сущенко - 12-летний. Семену приговорили к  двум с половиной годам тюрьмы условно с испытательным сроком три года, а Балуха - к четырем годам и 11 месяцам колонии по совокупности двух уголовных дел.

Государственная стипендия им. Левка Лукьяненко была учреждена в 2018 году для поддержки незаконно удерживаемых в России и на оккупированных ею территориях, а также освобожденных украинцев.

Украинский диссидент Левко Лукьяненко умер 7 июля 2018 года.

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