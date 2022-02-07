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У Києві вперше провели зведені навчання територіальної оборони столиці

Участь у них одночасно взяли 9 батальйонів.

Уперше в Києві провели навчання повного складу 112 бригади територіальної оборони, участь у яких одночасно взяли 9 батальйонів.

Як повідомляє пресслужба КМДА, навчання відбулися у суботу, 5 лютого, на території навчального центру в межах міста.

Зазначається, що на десятьох навчальних майданчиках учасники одноденних зборів вивчали основи орієнтування на місцевості, принципи роботи радіообладнання та шифрування повідомлень, відпрацьовували індивідуальні бойові навички, тактику та домедичну допомогу в умовах ведення бою, навчалися основним принципам поводження з вибуховими пристроями.

"У разі провокацій або відкритої агресії ворог зустріне спротив на кожному перехресті та мосту, адже в кожному районі Києва його будуть готові зустріти сили тероборони", - зазначив під час навчань командир 112 окремої бригади, підполковник Олександр Павлій.

Він наголосив, що такі ж підрозділи укомплектовують, навчають та готують до розгортання в інших містах та областях країни.

За інформацією КМДА, крім постійного складу батальйонів тероборони та резервістів, збори відвідали близько 80 новачків-рекрутів, серед яких було багато жінок. Взяли участь у заняттях і депутати Київської міської ради та працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Нагадаємо, з 4 лютого в Україні запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони, на якій можна отримати відповіді на найпоширеніші питання щодо вступу та порядку проходження військової служби.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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