Польща суттєво збільшить кількість дозволів для українських автоперевізників, - Кубраков

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, заступник Міністра Мустафа Найєм та керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишін зустрілися з міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком і взяли участь у конференції "Європа Карпат".

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Після кількох етапів складних перемовин, нам вдалось вивести транзитні проблеми, які виникли між Польщею та Україною, на рівень Президентів двох країн. Нарешті спільними зусиллями були напрацьовані конкретні рішення для виходу з тривалої транспортної кризи. Зокрема, польська сторона вперше за останні 7 років зобов’язалася суттєво збільшити кількість дозволів для українських автоперевізників. Уже найближчим часом чекаємо від наших колег документальне підтвердження цьому", - заявив Кубраков.

В інтерв‘ю LB.ua прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що «спочатку уряд України має зайнятися питанням ставлення до польських водіїв в Україні, яке, м'яко кажучи, несправедливе. Це одна з причин, чому польські компанії не використовують свої транспортні ліміти в українському напрямку».

Нагадаємо, в листопаді 2021 року в Мінінфраструктури повідомили, що Україна винесла проблему польських дозволів на вантажні автоперевезення на рівень Єврокомісії. Представники України повідомили гендиректору DG MOVE, що Польща щороку зменшує кількість дозволів на вантажні перевезення. Українська сторона просила сприяння у проведенні тристоронніх консультацій в форматі Україна – Польща – ЄС, а також у лібералізації транзиту між Україною та ЄС в цілому.

7 жовтня 2021 року заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що українські перевізники зекономили понад 7 мільйонів гривень на скасуванні плати за бронювання міжнародних перевезень. До цього вони були змушені були платити по 50 гривень за бронювання кожного міжнародного перевезення.