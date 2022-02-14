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Зеленський не отримав переліку конкретних санкцій, які впровадять у разі нового нападу Росії

"Ставив я це конкретним лідерам багато разів у ці конкретні небезпечні останні місяці. І конкретної відповіді я сам не отримав". 

Зеленський не отримав переліку конкретних санкцій, які впровадять у разі нового нападу Росії
Фото: president.gov.ua

Україні не надали перелік підготованих Заходом санкцій на випадок нового вторгнення Росії. 

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу за результатами зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Києві.

"Що стосується санкційної політики – також це питання, мені здається, не тільки ми піднімали з паном Шольцом. Я не маю відповіді на питання, які санкції будуть застосовані в разі ескалації Російської Федерації", – зазначив він.

Президент додав, що конкретних відповідей про перелік обмежувальних заходів не надав не тільки Шольц, а й інші лідери західних країн.

"Ставив я це конкретним лідерам багато разів у ці конкретні небезпечні останні місяці. І конкретної відповіді я сам не отримав", – зазначив він.

Шольц своєю чергою заявив, що робота стосовно санкцій ведеться активна, є дискусії, і рішення про санкції зможуть ухвалити зразу в разі потреби.

Нагадаємо, 12 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Європейський Союз завершив підготовку пакету "важких" для Росії санкцій на випадок її вторгнення в Україну. Що саме там буде – не повідомляється, але серед можливих обмежень – обмеження проти "Північного потоку-2". 

13 лютого посол Росії в Швеції заявив, що вони "с**ли на санкції Заходу". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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