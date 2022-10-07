США не говорять з Польщею про розміщення на її території ядерної зброї, – Держдеп

"Сполучені Штати наразі не мають планів розгортати ядерну зброю на територіях країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року”.

Сполучені Штати не ведуть переговорів з Польщею про можливе розміщення на її території ядерної зброї в межах програми Nuclear Sharing.

Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, пише Укрінформ.

“Нам невідомо про офіційне порушення цього конкретного пункту”, – зауважив представник американського відомства на прохання прокоментувати заяви польської сторони про шанси країни на участь у програмі Nuclear Sharing.

Водночас він підкреслив, що Польща є важливим союзником США у межах НАТО.

Представник Держдепартаменту також чітко зауважив, що “Сполучені Штати наразі не мають планів розгортати ядерну зброю на територіях країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року”.