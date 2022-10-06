Україна планує відкрити посольство в Гані

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів в Аккрі переговори із міністеркою закордонних справ Гани Ширлі Айоркор Ботчвей в рамках турне країнами Африки.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Кулеба поінформував про зусилля України задля звільнення наших територій від російських загарбників. Він подякував Гані за солідарність, підтримку резолюцій в ООН та інших міжнародних організаціях, спрямованих на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, участь Гани у Кримській платформі.

Міністр наголосив, що Укаїна прагне започаткувати нове якісне партнерство з Ганою, яке базуватиметься на взаємній повазі, обопільній підтримці та спільній вигоді.

"У рамках втілення Африканської стратегії, яка була розроблена в МЗС на доручення президента Володимира Зеленського, Україна розширює свою присутність в Африці. Ми досягли домовленості з ганійською стороною: ближчим часом плануємо відкрити українське посольство в Гані. Започаткування дипломатичної присутності в Аккрі надасть поштовх розвитку політичних контактів, торгівлі, інвестицій, культурних обмінів та взаємодії в сфері освіти", - зазначив Кулеба.

Міністри домовилися розпочати підготовку до створення Спільної комісії з торговельного та економічного співробітництва.

Сторони підписали меморандум про підготовку ганійських дипломатів на базі Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України. Ганійська міністерка також повідомила про готовність Гани розглянути можливість стажування українських студентів, які вивчають англійську мову.

Нагадаємо, Кулеба з 3 по 12 жовтня здійснює перше в історії української дипломатії турне країнами Африки.