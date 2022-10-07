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Шмигаль зустрівся у Празі з прем’єр-міністрами Бельгії, Нідерландів та Люксембургу

Сторони обговорили підтримку України в боротьбі з російський агресором.

Шмигаль зустрівся у Празі з прем’єр-міністрами Бельгії, Нідерландів та Люксембургу
Фото: Кабмін

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із прем’єр-міністром Бельгії Александером де Кроо, Нідерландів – Марком Рютте й Люксембургу – Ксав’є Беттелем.

Зустріч відбулася під час його робочого візиту в Прагу 6 жовтня, повідомили у Кабміні

Сторони обговорили підтримку України в боротьбі з російський агресором. 

Шмигаль відзначив, що Україна розраховує на підтримку наших друзів у посиленні економічної та оборонної спроможності для протистояння ворогу.

Глава українського Уряду також подякував прем’єр-міністрам Бельгії, Нідерландів і Люксембургу за потужну й всебічну допомогу нашій країні.

Фото: Кабмін

Фото: Кабмін

Нагадаємо, Шмигаль повідомив раніше, що Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розпочинає діалог щодо вступу України.

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