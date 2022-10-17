Киян закликали не виїжджати в середмістя без гострої потреби - ​в центрі перекритий рух транспорту

Після ранкової атаки росіян у центрі Києва перекрито рух транспорту. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також не виїжджати в місто без гострої потреби.

"У центрі столиці перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць. Звертаюся до мешканців Києва: не виїжджайте у середмістя без гострої потреби. А також не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Будьмо свідомими і дбаємо про власну безпеку! Разом вистоїмо!", - написав Кличко у фейсбуці.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни атакували Київ дронами-камікадзе. В результаті атаки в Шевченківському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі. Також повідомлялося про влучання в житловий будинок.

Мер Кличко показав уламки іранського дрона-камікадзе, який атакував Київ.