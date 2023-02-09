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Окупаційні війська завдали нових ударів по Чернігівщині та Сумщині

Вороги використали міномети і безпілотник.

Окупаційні війська завдали нових ударів по Чернігівщині та Сумщині
Фото: КОДА

Російські окупанти завдали 9 лютого нових ударів по Чернігівщині та Сумщині.

Як повідомляє оперативне командування "Північ", із 12:10 до 12:15 надійшла інформація про три "приходи", ймовірно, з міномету 120 мм у районі населеного пункту Миколаївка. 

Близько 15:10 зафіксували обстріл в районі н.п. Гай рашисти скинули з безпілотника ВОГ.

"З 14:55 до 16:25 повідомили про 23 "приходи", ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Миколаївка... З 16:20 до 16:40 повідомили про 3 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Нововасилівка", - зазначили військові.

Також із 16:10 до 16:30 надійшла інформація про 10 приходів, ймовірно, з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Студенок. 

Інформації про втрати серед жителів немає.

Нагадаємо, під ворожий обстріл прикордоння Сумщини і Чернігівщини потрапило також зранку.

Також росіяни обстріляли нині житловий квартал Херсона, влучили у п'ятиповерхівку.

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