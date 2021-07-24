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Ляшко має дві кандидатури на посади заступників Нацслужби здоров’я

Міністр також просить ввести до штату НСЗУ посаду ще одного заступника.

Ляшко має дві кандидатури на посади заступників Нацслужби здоров’я
Фото: Lb.ua

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пропонує уряду кандидатури на посади заступників Голови Національної служби здоров’я України.

Про це міністр написав у Facebook.

Перша кандидатура – Анна Фенчак, яка “обіцяє захищати програму медичних гарантій від будь-яких штормів та мріє реалізувати в Україні універсальний доступ до медичних послуг для всіх, незалежно від статі, місця проживання, рівня статків та інших соціально-демографічних характеристик”.

Тетяну Бойко має налагоджувати комунікацію з регіонами, як з територіальними підрозділами НЗСУ, так і з головними лікарями та органами місцевого самоврядування.

“Маю надію, що вже наступного тижня НЗСУ отримає перших офіційно назначених осіб на керівні посади за останні 1,5 року. Правда, з випробувальним терміном, в які потраплять і ті обіцянки з співбесіди на 100 днів роботи (ну добре, трохи більше ніж сто)”, – написав Ляшко.

Окрім того, він звернувся до Уряду з проханням ввести до штату НСЗУ посаду ще одного заступника, який буде опікуватись питаннями цифрової трансформації та розвитку.

Ляшко додав, що залишилося також обрати керівника НЗСУ: “чекаємо на оголошення про початок конкурсу”.

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив Дмитра Самофалова тимчасово виконувачем обов'язків голови Національної служби здоров'я (НСЗУ).

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