Ляшко має дві кандидатури на посади заступників Нацслужби здоров’я

Міністр також просить ввести до штату НСЗУ посаду ще одного заступника.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пропонує уряду кандидатури на посади заступників Голови Національної служби здоров’я України.

Про це міністр написав у Facebook.

Перша кандидатура – Анна Фенчак, яка “обіцяє захищати програму медичних гарантій від будь-яких штормів та мріє реалізувати в Україні універсальний доступ до медичних послуг для всіх, незалежно від статі, місця проживання, рівня статків та інших соціально-демографічних характеристик”.

Тетяну Бойко має налагоджувати комунікацію з регіонами, як з територіальними підрозділами НЗСУ, так і з головними лікарями та органами місцевого самоврядування.

“Маю надію, що вже наступного тижня НЗСУ отримає перших офіційно назначених осіб на керівні посади за останні 1,5 року. Правда, з випробувальним терміном, в які потраплять і ті обіцянки з співбесіди на 100 днів роботи (ну добре, трохи більше ніж сто)”, – написав Ляшко.

Окрім того, він звернувся до Уряду з проханням ввести до штату НСЗУ посаду ще одного заступника, який буде опікуватись питаннями цифрової трансформації та розвитку.

Ляшко додав, що залишилося також обрати керівника НЗСУ: “чекаємо на оголошення про початок конкурсу”.

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив Дмитра Самофалова тимчасово виконувачем обов'язків голови Національної служби здоров'я (НСЗУ).