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Білорусь оцінила матеріальні збитки від Другої світової війни у $500 млрд

Режим Лукашенка продовжує грати на почуттях провини німців.

Білорусь оцінила матеріальні збитки від Другої світової війни у $500 млрд
Мінськ після бомбардувань у 1941 році
Фото: Bundesarchiv

Генеральна прокуратура Білорусі вважає, що матеріальні збитки, які було нанесено країні під час Другої світової війни, становлять не менше $500 млрд.

Про це сказав генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед, пише БелТА.

За його словами, "після вивчення всіх архівних матеріалів, у тому числі Нюрнберга, можна сказати, що ця сума становитиме не менше ніж 500 мільярдів доларів у нинішніх цінах".

"Звичайно, це для нас, можливо, не зовсім природна оцінка визначати ту біль, ті страждання людей в якихось еквівалентах, але це необхідно робити, щоб в цілому позначити масштаби трагедії", - заявив Швед.

Навесні 2021 року Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за фактом геноциду населення країни в роки Другої світової війни та післявоєнний період. У понеділок, 26 липня, Швед зустрічався з цього приводу з Олександром Лукашенком, який недавно заявляв, що німці повинні "ще сто років вперед стояти на колінах перед білоруським народом і молитися".

Під час сьогоднішньої зустрічі Лукашенко заявив, що німці та інші західні країни "як були нацистами, так вони й залишились, тільки форми зовсім інші".

Нагадаємо, що Білорусь не матиме правових підстав для виставлення рахунку Німеччині за Другу світову війну. Ще у 2017 році на фоні схожої ініціативи Польщі аналітична служба Бундестагу заявила, що ймовірні претензії втратили силу найпізніше в момент укладення в 1990 році Договору про остаточне урегулювання стосовно Німеччини. Тоді було досягнуто згоди, що цей договір "блокує будь-які вимоги репарацій". Крім того, для подібних вимог закінчився термін давності. 

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