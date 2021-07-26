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У Тунісі поліція захопила офіс "Аль-Джазіри", журналістам наказали виїхати з країни

За словами журналістів, правоохоронці примусили їх вимкнути телефони та не дозволили повернутися в будівлю, щоб забрати речі. 

У Тунісі поліція взяла штурмом бюро ЗМІ "Аль-Джазіра" та вивела з нього весь персонал на тлі звільнення президентом Каїсом Саїдом прем'єр-міністра. 

Щонайменше 20 озброєних правоохоронців у цивільному одязі зайшли в офіс, при цьому ордера в них не було, заявили на сайті Al Jazeera

"Ми не отримали попереднього сповіщення про те, що наш офіс виселять силами безпеки", – повідомив керівник видання в Тунісі Лотфі Хаджі. 

Сили безпеки заявили, що виконували вимогу суду. Вони сказали, що всі журналісти медіа мають виїхати з країни.

За словами журналістів, правоохоронці примусили їх вимкнути телефони та не дозволили повернутися в будівлю, щоб забрати речі. Офісну техніку конфіскували. 

"Аль-Джазіра" – видання зі штаб-квартирою в Катарі. 

Нагадаємо, на тлі протестів президент Саїд призупинив роботу парламенту та відправив у відставку прем'єр-міністра Хічема Мечічі. Його опоненти назвали це нападом на демократію, однак прихильники вийшли святкувати це рішення на вулиці. 

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