У Тунісі поліція захопила офіс "Аль-Джазіри", журналістам наказали виїхати з країни

За словами журналістів, правоохоронці примусили їх вимкнути телефони та не дозволили повернутися в будівлю, щоб забрати речі.

У Тунісі поліція взяла штурмом бюро ЗМІ "Аль-Джазіра" та вивела з нього весь персонал на тлі звільнення президентом Каїсом Саїдом прем'єр-міністра.

Щонайменше 20 озброєних правоохоронців у цивільному одязі зайшли в офіс, при цьому ордера в них не було, заявили на сайті Al Jazeera.

"Ми не отримали попереднього сповіщення про те, що наш офіс виселять силами безпеки", – повідомив керівник видання в Тунісі Лотфі Хаджі.

Сили безпеки заявили, що виконували вимогу суду. Вони сказали, що всі журналісти медіа мають виїхати з країни.

За словами журналістів, правоохоронці примусили їх вимкнути телефони та не дозволили повернутися в будівлю, щоб забрати речі. Офісну техніку конфіскували.

"Аль-Джазіра" – видання зі штаб-квартирою в Катарі.

Нагадаємо, на тлі протестів президент Саїд призупинив роботу парламенту та відправив у відставку прем'єр-міністра Хічема Мечічі. Його опоненти назвали це нападом на демократію, однак прихильники вийшли святкувати це рішення на вулиці.