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Білоруський журналіст Ільяш заявив, що його попереджали про можливий арешт

За словами журналіста, він знехтував цим повідомленням, списавши його на особисту думку одного зі своїх читачів.

Білоруський журналіст Ільяш заявив, що його попереджали про можливий арешт
Фото: Радіо Свобода

Журналіст "Белсату" Ігор Ільяш, який також співпрацював з LB.ua, за два дні до свого затримання отримав повідомлення з попередженням про атаку силовиків на співробітників "Белсату" і Радіо Свобода.

Про це він розповів в інтерв'ю “Настоящему времени”..

"За два дні безпосередньо до мого затримання 16 липня мені надійшов прямий сигнал, що прийдуть за мною. На мій номер в телеграм-каналі прийшло повідомлення з прихованого номера, де був приблизно наступний текст: "Режим готується остаточно вирішити питання з незалежною пресою. Не ночуйте вдома, не використовуйте мобільний телефон. Цей удар буде спрямований в першу чергу на журналістів Радіо Свобода і "Белсату", - сказав Ілляш.

За словами журналіста, він знехтував цим повідомленням, списавши його на особисту думку одного зі своїх читачів. Однак після того як з'ясувалося, що удар дійсно припав на журналістів "Белсату" і Радіо Свобода, для нього стало очевидним, що за витоком стоїть представник спецслужб.

"Для мене це позитивний і надихаючий сигнал. Це означає, що система спецслужб не монолітна, що ця система "протікає" і там є люди, які далеко не повністю впевнені в тому, що Лукашенко вибрав правильну лінію поведінки, зробивши ставку на тотальний політичний терор", - підкреслив журналіст.

Ілляш також зазначив, що його дружина з листопада 2020 року перебуває в ув'язненні. До її звільнення залишати країну він не має наміру.

"Для мене неможливо, для мене це неприйнятно - виїхати з країни, поки моя дружина знаходиться за гратами", - пояснив журналіст.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі після 10-денного арешту випустили журналістів "Радіо Свобода" Інессу Студинську і Олега Грузділовича, а також Ігоря Ільяша з "Белсату". Останньому інкримінують ч.1 ст. 342 Кримінального кодексу Білорусі – організацію чи підготовку дій, які грубо порушують громадський порядок, або активну участь у них. 

Ільяша затримали після масових обшуків у журналістів 16 липня.

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