За словами влади, жертв і постраждалих немає, будинки не пошкоджено.

У Пермському країн Росії стався вибух та загоряння на магістральному газопроводу "Уренгой - Центр 2" енергетичної компанії "Газпром". Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на російські інформаційні агентства.

За словами влади, жертв і постраждалих немає, будинки не пошкоджено. Розгерметизовану ділянку труби відокремили. Про причини вибуху поки не повідомляється.

"Дійсно, трапився вибух на магістральному газопроводі Уренгой-Центр 2, орієнтовно в кілометрі від села Забор'є Кишертського округу. Діаметр газової труби – 1400 мм, тиск – 7,5 Мпа", – повідомили в пресслужбі Кишертського муніципального крайового округу РБК.

Після вибуху загорілася суха трава на площі 2 га.

Нагадаємо, що в лютому в Іленському районі Оренбурзької області Росії стався вибух на магістральному газопроводі "Союз". В результаті було припинено транзит газу в Казахстан.