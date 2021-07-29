​S&P покращило рейтинг "Укрзалізниці" до CCC+

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Рейтингова служба S&P Global Ratings у четвер, 29 липня, покращила кредитний рейтинг "Укрзалізниці" з 'ССС' до 'CCC+' з прогнозом "стабільний".

Про це повідомляється на сайті S&P.

Рішення пов'язане з успішним випуском п’ятирічних облігацій на 300 млн доларів. Це дозволило погасити 131 млн доларів боргу перед Сбербанком і частину короткострокових боргів, а також зарезервувати 50 млн доларів для погашення євробондів у вересні.

За даними S&P, завдяки рефінансування боргів "Укрзалізниці" до кінця року потрібно буде виплатити тільки 58 млн доларів замість 160 млн, а у 2022 - 35 млн замість 131 млн.

Нагадаємо, що до квітня рейтинг "Укрзалізниці" був на рівні 'B-', тобто вище, ніж після сьогоднішнього покращення.