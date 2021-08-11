Ім’я їм легіон: скільки помічників депутатів Верховної Ради і як вони працюють?

Рух ЧЕСНО проаналізував дані помічників депутатів Верховної Ради 9-го скликання і з'ясував, хто з депутатів має найбільше помічників, хто працює офіційно без них, до кого переходять помічники колег, а в кого помічники працюють родинами.

“Корочка” помічника досі залишається “чарівною” не лише для правоохоронців — вона дає право безперешкодно проходити до низки державних органів і установ, тюрем та інших спецзакладів, відвідувати засідання місцевих органів влади, безоплатно користуватися інформаційними базами даних, телекомунікаційними мережами Ради та органів місцевого самоврядування тощо. Тож охочих її отримати багато.

Питання зарплати помічників нардепів у цьому контексті не завжди вирішальне, адже фонд на помічників у нардепа обмежений. Але спецстатус помічника, згідно із законом, дає низку суттєвих привілеїв.

На цей час у парламенті працює 421 народний депутат. Своєю чергою на депутатський корпус працює понад 4000 помічників. Майже чисельність давньоримського легіону. Більшість помічників працює на громадських засадах, менша частина — за трудовими договорами.

Фото: ЧЕСНО

Помічники — консультанти — радники

Для того, щоб депутат ефективно працював, йому потрібна професійна команда помічників-консультантів. Це передбачено законом “Про статус народного депутата України”: кожен нардеп може мати до 31 помічника-консультанта — як за строковим трудовим договором на постійній основі, так і на громадських засадах.

Наразі у Верховній Раді працюють 4188 помічників, більшість із них — 3130 — на громадських засадах, 990 — за строковим трудовим договором на постійній основі, а 68 помічників — за строковим трудовим договором за сумісництвом.

Найбільше помічників — у фракції “Слуги народу”, і це зрозуміло, адже вона має і найбільшу кількість нардепів. Однак якщо рахувати кількість помічників у середньому на одного нардепа, то найбільше їх — 14 і 13 — у фракцій “Батьківщини” та ОПЗЖ, а також у групи “Довіра”. Найменша кількість помічників на одного нардепа — восьмеро — у фракції “Голос”.

У персональному вимірі максимальну кількість помічників — 31 — має нардеп від ОПЗЖ Юрій Павленко. У нього троє помічників працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, один — за строковим трудовим договором за сумісництвом, решта — на громадських засадах.

На другому місці за кількістю помічників ще один нардеп ОПЗЖ — Віктор Чорний, у нього працює 30 помічників. Нещодавно цей нардеп, за інформацією журналістів Bihus.info, отримав звання кандидата наук, хоча його кандидатська дисертація має посилання на матеріали Чорного з науково-практичної конференції, де його не було ні фізично, ні в офіційному збірнику. Містить довідку про практичне впровадження ідей Чорного з підробленим підписом. Має того самого автора в метаданих файлу, що й Ілля Кива (Dovgal).

Саме Віктор Чорний у 2020 році разом із Сергієм Ларіним “винайшов” цілий механізм, що дозволяє кнопкодавити, не натискаючи на чужу кнопку пальцем.

У кількох нардепів із фракції ОПЗЖ кількість помічників одна з найбільших у Верховній Раді — 29 і 28 (Олександр Фельдман, Юрій Бойко та Віктор Медведчук). Хоча ще в лютому цього року, наприклад, у Віктора Медведчука помічників було менше — 26. За інформацією “Радіо Свобода”, серед помічників Медведчука, ймовірно, є 14 його охоронців, які також є інспекторами Управління поліції охорони з фізичної безпеки. Крім того, в переліку помічників — особистий прессекретар, однопартійці по ОПЗЖ, члени ГО “Український вибір” та експомічники колег по фракції.

У фракції “Батьківщини” найбільше помічників — 29 — має нардеп Вадим Івченко, зокрема, його помічником на громадських засадах є тезка президента Володимира Зеленського, який працював суддею в Харківському апеляційному адмінсуді, а в Раді попереднього скликання був помічником нардепа-мажоритарника від “Народного фронту” Хвичі Мепарішвілі.

У владній фракції “Слуги народу” найбільше помічників — 29 — мають нардепи Сергій Мандзій, Святослав Юраш і Юлія Овчинникова. У фракції ЄС 24 помічники має мажоритарник зі Львівщини Михайло Бондар, у фракції “Голосу” — депутатка Соломія Бобровська (22), у депутатській групі “Довіра” — нардепи Сергій Шахов (25), Максим Єфімов (24) та закарпатський мажоритарник Роберт Горват (24). У групі “За майбутнє” лідирує за кількістю помічників мажоритарник із Хмельниччини, засновник мережі будівельних супермаркетів “Епіцентр” Олександр Герега (24).

У чотирьох нардепів працює лише по одному помічнику. У першого заступника голови правоохоронного комітету Андрія Осадчука з “Голосу”, який наразі виконує повноваження голови комітету замість Дениса Монастирського, на постійній основі за договором працює лише Владислав Савенко, який був помічником нардепа від “Самопомочі” Павла Костенка у ВРУ 8-го скликання. Осадчук у коментарі ЧЕСНО каже, що його також постійно консультує група юристів і адвокатів, але вони не хочуть спецстатусів:

“Влад працював ще в минулому скликанні в моєму комітеті і дуже добре знає всю парламентську кухню і всю кримінальну юстицію. Це надзвичайно мені допомагає. Мені постійно допомагає група юристів і адвокатів, але, на жаль, для багатьох реально практикуючих юристів є великою проблемою мати публічну/офіційну дотичність до політичної діяльності. Вони не прагнуть спецстатусів помічників і т. д. Тому нам абсолютно комфортно працювати у форматі волонтерства”.

Ще один заступник голови правоохоронного комітету від “Слуги народу” Максим Павлюк — племінник бізнесмена Іллі Павлюка, якого ЗМІ називають “тіньовим куратором” групи депутатів у “Слузі народу” та “королем контрабанди” західної митниці, має на постійній основі лише помічника Олександра Бойка, який працював спеціалістом у Регіональному сервісному центрі МВС у Чернівецькій області.

У “слуги” Маргарити Шол, яка працює головою підкомітету з питань розвитку базових галузей в агропромисловому комплексі, також одна помічниця за трудовим договором — Тетяна Іванівна Лазарь. За даними системи YouControl, Тетяна Лазарь або ж її повна тезка є керівницею низки аграрних підприємств, які, однак, перебувають у стані припинення діяльності. Крім того, Лазарь була помічницею мажоритарника із Вінниччини від БПП у парламенті попереднього скликання Григорія Заболотного.

У Тараса Козака з ОПЗЖ, якого підозрюють у державній зраді, на постійній основі за договором працює Забавська Віра Юріївна, яка була його помічницею і у ВРУ 8-го скликання.

Офіційні одинаки

Помічники депутата, особливо ті, що працюють платно, допомагають йому готувати законопроєкти, організовують проведення звітів і зустрічей з виборцями, виконують доручення нардепа у взаєминах з виборцями, а також з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, ЗМІ, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями тощо.

Відповідно, якщо депутат таких помічників не має, всі ці обов’язки йому доводиться виконувати самому.

Рух ЧЕСНО писав раніше, що серед нардепів Верховної Ради 9-го скликання є депутати, які працюють без жодного помічника. Зокрема, на початку нової каденції парламенту помічників не мав п’ятий президент України, чинний депутат із фракції “Європейської солідарності” Петро Порошенко, а також представники “Слуги народу” Андрій Мотовиловець і голова Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

Фото: з сайту політпартії «Слуга народу» Андрій Мотовиловець

На початку скликання “слуга” Андрій Мотовиловець у коментарі Руху ЧЕСНО сказав, що відсутність у нього помічників-консультантів — це принципова позиція:

“Я не хочу витрачати гроші з бюджету на те, що людина буде вести мій графік. Я зараз є членом Комітету з питань свободи слова (наразі Мотовиловець працює в Комітеті ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики — прим. ЧЕСНО). По свободі слова немає законодавчих ініціатив. Я є співавтором 27 законопроєктів в інших напрямках, але в мене вистачає сил, щоб писати ці законопроєкти самому. Я не розумію, навіщо мені помічник. Законопроєкти я пишу сам; хоч я і списочник, але зустрічі та спілкування з виборцями проводжу сам, відповідаю на листи особисто”.

Зараз у Мотовиловця працює четверо помічників — за строковим трудовим договором на постійній основі Дар’я Новикова (раніше працювала помічницею іншого нардепа-“слуги” Романа Каптєлова — прим. ЧЕСНО) та ще троє помічників на громадських засадах.

Голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський раніше в коментарі Руху ЧЕСНО говорив, що шукає фахових помічників і ставить до них високі вимоги, тому досі розглядає кандидатури. Однак уже минув понад рік, а помічників у Сольського досі немає.

У нардепів із “Європейської солідарності” Петра Порошенка та Мустафи Джемілєва також немає помічників.

Рух ЧЕСНО звернувся до прессекретаря партії та фракції “Європейської солідарності” Андрія Жигуліна, а також до прессекретаря Петра Порошенка Святослава Цеголка по коментар щодо відсутності помічників у їхніх нардепів. Вони пообіцяли прокоментувати ситуацію, однак протягом кількох днів потому Рух ЧЕСНО так і не отримав коментар.

Помічники і зарплати

У грудні 2020 року Верховна Рада ухвалила зміни до закону “Про статус народного депутата України”, скасувавши вимогу обов’язкової вищої освіти для помічників народних депутатів.

Помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, який вільно володіє державною мовою і має ступінь не нижче від молодшого бакалавра або бакалавра.

Щодо оплати праці помічників, то кожен нардеп, по-перше, сам визначає кількість помічників-консультантів (які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі або за сумісництвом чи на громадських засадах), по-друге, розподіляє місячний фонд зарплати.

Витрати на помічників прив’язані до прожиткового мінімуму на 1 січня кожного року і складають 25 мінімумів. “Платити” депутат може максимум десятьом помічникам, адже закон зобов’язує виплачувати щонайменше мінімалку. У 2020 році на помічників депутатів із бюджету щомісяця йшло понад 22 млн гривень, або понад 260 млн гривень на рік.

За словами першого заступника голови Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики і депутата від “Голосу” Ярослава Юрчишина, “на руки” зарплату на помічників депутати отримують значно меншу — 38 660 гривень. Їх нардепи можуть або виплатити одній людини, або поділити на декількох помічників, які працюють за трудовим договором, а не на громадських засадах.

Фото: Макс Требухов Ярослав Юрчишин

Але всі розуміють, що для роботи справжніх фахівців цих коштів недостатньо, тож у депутатів є кілька варіантів — витрачати кошти із депутатського фонду, шукати додаткові кошти, відмовлятись від частини власної зарплати, або ж наймати на роботу меншу кількість помічників.

За словами самих депутатів, кожна фракція чи група по-своєму вирішує це питання — комусь помічників забезпечує партія, яка, у свою чергу, платить консультантам із коштів держфінансування, хтось на рівні фракції залучає до допомоги ексколег, друзів і знайомих. Не обов'язково це мають бути юристи чи економісти — нардепи часто звертаються за допомогою до дизайнерів, піарників, маркетологів, SMMників чи стилістів. Імовірно, партії або ж окремі нардепи вдаються й до тіньового фінансування праці таких помічників.

Помічники і політична пам’ять

На сайті ВРУ опубліковано дані про актуальних на цей момент помічників народних депутатів. Але відомості про звільнення помічників, їх перехід на роботу до інших нардепів і, що найважливіше, інформацію про помічників минулих скликань ВРУ на сайті немає, вона не зберігається. Хоча це важливий аспект політичної пам'яті, який має бути збережений і опублікований, щоб з ним могли ознайомитись виборці та журналісти.

Чому це важливо? Це дає можливість не лише прослідкувати політичну траєкторію політика, але й виявити неформальні зв’язки між групами, виокремити потенційні конфлікти інтересів, “кумівство” або лобізм.

Раніше Рух ЧЕСНО писав, як з’ясовували, чи балотувались на останніх виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу" помічники колишніх і чинних нардепів або ж їхні повні тезки. Для цього ми надіслали в Апарат ВРУ перелік кандидатів, вказавши їхні дати народження. Але на запит Руху ЧЕСНО Апарат ВРУ відповів, що “підтвердити те, що це одні і ті ж особи, немає можливості, оскільки особові справи помічників-консультантів на громадських засадах народних депутатів України Верховної Ради України четвертого, п’ятого та шостого скликань знищено в установленому порядку відповідно до Номенклатури справ Верховної Ради України, як такі, що не мають науково-історичної цінності та втратили практичне значення".

Відповідь Апарату ВРУ на запит Руху ЧЕСНО

Чому Апарат ВРУ вирішив знищити частину політичної пам’яті, визначивши, що така інформація не має науково-історичної цінності — питання відкрите. Крім того, така відповідь виглядає дуже дивною, адже у 2016 році Апарат ВРУ давав відповідь на аналогічний запит представника Руху ЧЕСНО щодо помічництва в Олега Царьова лідера партії УКРОП, де була вказана дата народження помічника. Це дозволяє уникнути звинувачень з боку помічників, що інформація їх не стосується і йдеться нібито про повного тезка.

ЧЕСНО повторно звернувся до Апарату ВРУ, щоб з'ясувати, коли розпочалося знищення особових справ помічників-консультантів народних депутатів України. У відповіді апарату йдеться про те, що перше знищення документів відбулося 17 січня 2018 року (Акт № 1).

На початку роботи Верховної Ради 9-го скликання Рух ЧЕСНО вже писав, що батько першої леді Олени Зеленської Володимир Кияшко працює на громадських засадах у нардепа з фракції “Слуги народу”, голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олега Бондаренка. У нього він начебто займається темою перероблення промислових відходів у дорожнє покриття.

“Він працює над важливою темою — позбавлення України промислових відходів, які утворюються внаслідок видобування руди в шахтах, а також шламових відвалів (шлам — частинки породи, які утворюються під час свердління гірських порід або подрібнення корисних копалин — прим. ЧЕСНО) на “Криворіжсталі”, “Запоріжсталі” та інших промислових підприємствах. Їх там мільйони тонн, і з цим щось потрібно робити”, — розповів нардеп Бондаренко.

За даними системи YouControl, Володимир Кияшко раніше був керівником ТОВ “Криворіжмонолітбуд” і ТОВ “Техноімпульс”, які виробляють будівельні металеві конструкції та бетонні розчини.

А в нардепа-мажоритарника з Дніпропетровщини Юрія Корявченкова (актора студії “Квартал-95” на прізвисько Юзік) на громадських засадах працювала його дружина Тетяна. Корявченков раніше сказав Руху ЧЕСНО, що вона закінчила Криворізький економічний інститут і допомагає йому, але в чому саме, не говорив.

У ВРУ цього скликання, наприклад, у позафракційної депутатки-мажоритарниці з Луганщини Вікторії Гриб за трудовим договором на постійній основі помічницями працюють мати і донька — Олена Баграй і Дарина Баграй. Це видно з декларації Олени Баграй 2016 року, яку вона подавала як головний спеціаліст відділу фінансово-господарської та планово-економічної роботи Управління агропромислового розвитку Васильківської райдержадміністрації. У ВРУ 8-го скликання Олена Баграй працювала помічницею мажоритарника з Донеччини Сергія Сажка.

Для самих нардепів призначення помічниками родичів, друзів, власників бізнесу з потенційним конфліктом інтересів або осіб, які не мають належного рівня компетенції, не становить проблеми, вони бачать у цьому навіть своєрідний тренд.

“Друзі! Звикайте — країну змінюють коміки, фотографи, ведучі весіль, візажисти та механіки! Це такий зараз тренд” — так, наприклад, на початку скликання ВРУ-9 прокоментувала призначення помічником свого чоловіка та знайомої візажистки депутатка від “Слуги народу” із Запоріжжя Марина Нікітіна на своїй сторінці у Facebook.

Згодом депутатка обмежила доступ до своєї сторінки в соцмережі.

У списку помічників-консультантів ще однієї запорізької депутатки від партії “Слуга народу” Юлії Яцик, яка працює у правоохоронному комітеті ВРУ, є її бізнес-партнер та адвокат Микола Духонченко. Наразі він допомагає нардепці на громадських засадах, але раніше працював за трудовим договором. Раніше Духонченко був слідчим, 2015 року його затримали за хабарництво. Суд першої інстанції визнав його винним у вимаганні хабаря за замовчування інформації про поширення наркотиків.

У нардепів із фракції ОПЗЖ Григорія Мамки та Михайла Макаренка помічниками за трудовим договором працюють батько і син — Віталій Федорович Джердж і Тарас Віталійович Джердж, це вказано і в декларації. Батько був помічником депутатів низки скликань від Партії регіонів, БЮТ та ОПЗЖ. Його брат Сергій Джердж також працював помічником у ВРУ 7-го та 8-го скликань на громадських засадах у Бориса Тарасюка (Блок Віктора Ющенка “Наша Україна”). Щодо сина Тараса, то він, крім консультації Макаренка у ВРУ 9-го скликання, був помічником у “слуги”-мажоритарниці з Полтавщини Анастасії Ляшенко. Як бачимо, у парламенті сформувалась і багато років поспіль працює ціла родина помічників нардепів.

Дружина нардепа декількох скликань та екслідера партії УКРОП Тараса Батенка Катерина Батенко працює за трудовим договором помічницею колеги по депутатській групі “За майбутнє” Ірини Констанкевич. У цьому ж скликанні, за даними “Посіпаки”, Катерина Батенко працювала помічницею нардепа від “Слуги народу” Івана Калаура, а у 8-му скликанні — “батьківщинівця” Василя Позиняка.

У нардепа від ОПЗЖ Сергія Ларіна помічницею за договором на постійній основі працює Наталія Богатирьова, невістка колишнього віцепрем’єр-міністра та очільниці Міністерства охорони здоров’я часів Януковича Раїси Богатирьової, яка переховувалася від слідства майже п’ять років, а в серпні 2019 року повернулась в Україну і була затримана поліцією. Їй оголосили запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою застави у 6 млн гривень. Заставу вніс народний депутат, представник партії “Опозиційний блок” Вадим Новинський.