ПЦУ: купання в ополонці на Водохреща не є "давньою українською традицією"

Історики пов'язують такий звичай з росіянами, у яких було прийнято пірнати в холодну воду після лазні.

Купання в ополонці на Водохреща не є "давньою українською традицією", не призводить до духовного очищення і не "очищує" від гріхів.

Про це повідомила Православна церква України.

"Останніми роками в час святкування Хрещення Господнього активізується мода на масові пірнання в ополонку. Мотивація у кожного різна: хтось «змиває гріхи», хтось випробовує можливості свого тіла, а хтось аргументує це дотриманням «давньої української традиції». Останнє твердження – цілком помилкове! У нашого народу такої традиції, пов’язаної зі святом Богоявлення, не було. Ані етнографи, ані історики ще до середини ХХ століття не фіксували нібито «традиційних» масових пірнань українців у крижану воду з нагоди свята Хрещення Господнього. Немає описів такого дійства ані у давніх джерелах, ані у дослідженнях про традиції козацької України, ані у спогадах людей старшого віку", - йдеться у повідомленні.

Деякі історики пов'язують такий звичай з нашими північними сусідами - росіянами, у яких було прийнято пірнати в холодну воду після лазні, а також із поширенням ідей загартування організму, як частини здорового способу життя.

"За спостереженнями масові пірнання у воду на свято Богоявлення фактично з‘явилися у другій половині 1990-х – на початку 2000-х років. Отже цей звичай в Україні має новітнє, а не старовинне, походження", - зазначили у ПЦУ.

Також повідомляється, що жодного церковного припису для купання в ополонці немає. При цьому, Церква не забороняє пірнати у зимову воду, це - право і вибір кожного.

"Але ми закликаємо не вважати цю дію церковною, пов’язаною зі святкуванням Хрещення Господнього. Хто робить такий вибір – має чинити це усвідомлено та відповідально, ретельно зважуючи всі «за» і «проти»: стан здоров'я, причини для такого вчинку, можливі наслідки, зокрема, в умовах пандемії", - наголосили в ПЦУ.

Нагадаємо, минулого року у Києві облаштували 16 місць для купання на Водохреща.