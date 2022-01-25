Адвокат ексголови ВМС ЗСУ Березовського зірвав розгляд справи про державну зраду

Розгляд справи за підозрою колишнього керівника Військово-морських сил ЗСУ Дениса Березовського зірався через неявку його адвоката на засідання суду 25 січня.

Суд відклав засідання для виклику захисника, повідомили в Telegram "Медійна ініціатива за права людини".

Березовський був призначений керівником ВМС за рішення тодішнього в.о. Президента України Олександра Турчинова 1 березня 2014 року. Втім Березовський заявив, що відмовляється виконувати будь-які рішення, накази та розпорядження української влади, і зобов’язався виконувати накази самопроголошеної окупаційної влади в Криму.

"Відповідно до законодавства, вказана посада передбачає обов’язок стримувати, локалізувати i нейтралізувати збройні конфлікти, а при необхідності – надати відсіч збройній агресії з моря як самостійно, так і у взаємодії з іншими підрозділами 3СУ. Однак, обвинувачений, об’єднавшись у злочинну організацію з іншими особами, які сприяли окупації Росією півострова Крим, вирішив стати на шлях державної зради”, – зазначали в прокуратурі Криму.

Крім того, Березовський, за даними слідства, наказав своїм підлеглим скласти зброю, не чинити спротив збройним силам РФ та перейти під командування окупантів. У квітні 2014 президент РФ призначив Березовського заступником командувача Чорноморського флоту Росії.

Обвинувальний акт щодо Березовського був переданий до суду в листопаді 2021 року. Його судитимуть заочно за статтями про державну зраду, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі у ній.

Проти Березовського також у минулому році рішення Ради національної безпеки і оборони було впроваджено персональні санкції.