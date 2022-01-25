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Адвокат ексголови ВМС ЗСУ Березовського зірвав розгляд справи про державну зраду

Суд відклав засідання для виклику захисника. 

Адвокат ексголови ВМС ЗСУ Березовського зірвав розгляд справи про державну зраду
Денис Березовський
Фото: Telegram Медійна ініціатива за права людини

Розгляд справи за підозрою колишнього керівника Військово-морських сил ЗСУ Дениса Березовського зірався через неявку його адвоката на засідання суду 25 січня.

Суд відклав засідання для виклику захисника, повідомили в Telegram "Медійна ініціатива за права людини".

Березовський був призначений керівником ВМС за рішення тодішнього в.о. Президента України Олександра Турчинова 1 березня 2014 року. Втім Березовський заявив, що відмовляється виконувати будь-які рішення, накази та розпорядження української влади, і зобов’язався виконувати накази самопроголошеної окупаційної влади в Криму.

"Відповідно до законодавства, вказана посада передбачає обов’язок стримувати, локалізувати i нейтралізувати збройні конфлікти, а при необхідності – надати відсіч збройній агресії з моря як самостійно, так і у взаємодії з іншими підрозділами 3СУ. Однак, обвинувачений, об’єднавшись у злочинну організацію з іншими особами, які сприяли окупації Росією півострова Крим, вирішив стати на шлях державної зради”, – зазначали в прокуратурі Криму. 

Крім того, Березовський, за даними слідства, наказав своїм підлеглим скласти зброю, не чинити спротив збройним силам РФ та перейти під командування окупантів. У квітні 2014 президент РФ призначив Березовського заступником командувача Чорноморського флоту Росії

Обвинувальний акт щодо Березовського був переданий до суду в листопаді 2021 року. Його судитимуть заочно за статтями про державну зраду, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі у ній.

Проти Березовського також у минулому році рішення Ради національної безпеки і оборони було впроваджено персональні санкції. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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