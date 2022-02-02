Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Лавров направив США, ЄС та Канаді послання щодо неподільності безпеки
Лавров направив США, ЄС та Канаді послання щодо неподільності безпеки
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
ГоловнаПолітика

​"Європейська Солідарність" звернулася за підписними листами для проведення позачергового засідання по Трухіну

Герасимов анонсував постанову про відставку Монастирського.

​"Європейська Солідарність" звернулася за підписними листами для проведення позачергового засідання по Трухіну
Фото: Lb.ua

Фракція «Європейська Солідарність» звернулась до керівництва Верховної Ради з вимогою надати підписні листи для проведення позачергового засідання щодо скандалу з депутатом Трухіним. Про це журналістам повідомив співголова фракції Артур Герасимов. 

«Щойно «Європейська Солідарність» звернулася до керівництва ВРУ з вимогою видати нам підписні листи для скликання позачергового засідання за фактами розслідування, по-перше, ДТП за участю Трухіна, по-друге, – злочинної бездіяльності правоохоронних органів у справі ДТП Трухіна. І по-третє – покривання цієї злочинної діяльності, покривання винних вищими посадовими особами держави і керівництвом правоохоронних органів», – повідомив Артур Герасимов.

Він зазначив, що на позачергове засідання мають намір запросити Генпрокурора, очільника ДБР, очільника МВС, Національної поліції і керівника НАБУ.

«Європейська Солідарність» буде вимагати термінового створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню фактів злочинної бездіяльності правоохоронних органів і покривання вищими посадовими особами держави цих злочинів. Ми вже сьогодні зареєструємо постанову про відставку міністра внутрішніх справ пана Монастирського, бо коли камера поліцейського, яку він офіційно здає після своєї зміни з цими записами, більше пів року не може потрапити до слідства, ми розуміємо, що це не просто так», – резюмує Герасимов.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також