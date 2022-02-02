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"Ми не віддамо жодної ділянки нашої землі, ми не віддамо наші території, яка б ціна цієї справи не була", – Зеленський

Україна має перелік потреб Збройних сил України. 

"Ми не віддамо жодної ділянки нашої землі, ми не віддамо наші території, яка б ціна цієї справи не була", – Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна продовжить нарощувати рівень боєздатності і спроможності своєї армії. Держава розуміє потреби Збройних сил і веде перемовини щодо постачань з міжнародними партнерами.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на брифінгу. Зеленський зазначив, що не буде конкретно говорити, про яке озброєння і з якими державами домовляється Україна.

"Для нас дуже важливо, що ця зброя – це все захист. Ми думаємо тільки про мир, деокупацію територій і тільки дипломатичним шляхом. Ми говоримо про те, що більше сьогодні ми не віддамо жодної ділянки нашої землі, ми не віддамо наші території, яка б ціна цієї справи не була. Тому у нас підготовлено не тільки план, а й перелік того, що потрібно для нашої армії", – зазначив він. 

Він зауважив, що професійна армія України має збільшитись на 100 000 протягом 2-3 років, а то і швидше.

"Збільшимо нашу професійну контрактну армію, збільшимо їм заробітну плату. Це точно відбудеться, мінімум уже закріплений в указі президента, це буде закріплено на законодавчому рівні", – підкреслив президент.

Читайте завтра на LB.ua докладний аналіз ініціатив Зеленського щодо професійної армії. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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