Доросла вакцинація. Які потрібні щеплення, аби уникнути небезпечних хвороб?

Всесвітня організація охорони здоров’я: профілактична імунізація щорічно запобігає до 3 млн смертей. Громадська спілка «Твій сімейний лікар» розповідає, які щеплення важливо отримати дорослим українцям й українкам, аби унеможливити інфікування смертельними збудниками.

В Україні дітей вакцинують за Національним календарем профілактичних щеплень. Та не всі вакцини забезпечують Імунітет до інфекційних хвороб протягом життя. Деякі щеплення потрібно робити й дорослим, аби підсилити стійкість імунної системи, що бореться зі збудниками. Те ж саме стосується людей, які не отримали щеплень удитинстві, вони мають захиститись вже зараз, аби запобігти інфікуванню. Громадська спілка «Твій сімейний лікар» розповідає, від яких хвороб потрібно вакцинуватись дорослим та де отримати щеплення.

Імунізація проти правця та дифтерії

Вакцинують проти цих інфекцій не лише дітей, а й дорослих. Імунітет до збудників зберігається близько 10 років. Тому необхідне повторне введення препарату. Першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше щепились проти правця та дифтерії, проводять у 26 років. Далі потрібно імунізуватись кожні 10 років.

Що робити, якщо ніколи не вакцинувались

Якщо доросла людина або дитина старша 7 років раніше не імунізувались проти правця та дифтерії, необхідно отримати вакцину у такий спосіб: спочатку перша доза; через місяць — друга; через 6 місяців — третя. Детальніше про щеплення дізнавайтесь у свого сімейного лікаря чи лікарки. Імунізація проти правця та дифтерії безоплатна.

Щеплення проти кору, краснухи та паротиту

Зазвичай кір, краснуха та паротит провокують у невакцинованих дорослих ускладнення на нирки та серце. Аби цього не сталось — треба вчасно щепитись. Не імунізованим дорослим вводять одну дозу препарату, а для дієвого захисту через місяць ще й другу.

Для кого вакцинація безоплатна

За щеплення проти кору, краснухи та паротиту не потрібно платити дорослим з груп ризику, що працюють у галузях охорони здоров’я та освіти. Працівники й працівниці правоохоронної та військової галузей теж мають право імунізуватись коштом держави. Інші українці й українки можуть придбати вакцину власним коштом в аптеці й зробити щеплення у кабінеті сімейного лікаря чи лікарки.

Імунізація проти гепатиту B

МОЗ включила цю вакцину до Національного календаря щеплень лише у 2001 році. Невакцинованим дорослим від 18 до 35 років, які не отримували щеплення раніше, не завадить убезпечити себе від цієї інфекції, що без відповідного лікування може призвести до цирозу та раку печінки.

Вакцинацію проти гепатиту B можна зробити за власний кошт. Препарат продається в аптеках, а імунізує ним ваш сімейний лікар чи лікарка.

Вакцинація проти пневмококової інфекції

У здорових людей пневмокок довго може не викликати жодних симптомів. Але, якщо імунітет слабшає, збудник активізується й розвивається пневмококова інфекція, що приводить до бронхіту, отиту, гаймориту, менінгіту та пневмонії.

Збудник найбільш небезпечний для людей з хронічними захворюваннями печінки й серцево-судинної системи, а також для осіб, що живуть з ВІЛ та цукровим діабетом. Для дорослих достатньо однієї дози вакцини проти пневмокока. Вакцинація платна, її можна отримати, звернувшись до сімейного лікаря чи лікарки.

Щеплення проти вірусу папіломи людини

Цей збудник дуже поширений і передається статевим або контактно-побутовим шляхом. Папіломавірус мають понад 50% населення планети. Найчастіше ним інфікуються люди зі слабкою імунною системою.

Вірус папіломи людини здатен провокувати рак шийки матки та злоякісні пухлини прямої кишки у чоловіків. Імунізація проти збудника може запобігти понад 90% ракових захворювань пов’язаних з вірусом.

Хто з дорослих має щепитись, аби убезпечити себе?

Людям, які живуть з ВІЛ, для захисту від папіломавірусної інфекції (незалежно від віку) потрібно ввести 3 дози вакцини.

Дорослим у віці від 27 до 45 років з хронічними захворюваннями потрібно зробити щеплення трьома дозами, оскільки відсоток інфікування у них значно вищий, аніж в інших людей. Для ефективності вакцинації проти ВПЛ щеплення потрібно робити до того, як відбулося інфікування. Вакцина не допоможе тим, хто вже має збудника.

Вакцинацію проти вірусу папіломи людини можна зробити за власний кошт у сімейного лікаря чи лікарки.

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Обов’язково проконсультуйтеся з вашим сімейним лікарем чи лікаркою та розпитайте, які додаткові заходи імунізації необхідні вам та вашій родині. Ще більше корисних матеріалів від громадської спілки «Твій сімейний лікар» читайте у вайбері, фейсбуці чи дивіться у ютуб.