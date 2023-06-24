Ситуація на ЗАЕС: у МОЗ нагадали про вміст домашніх аптечок

У домашній аптечці обовʼязково має бути маска, яка є засобом фізичного захисту.

Міністерство охорони здоров’я продовжує інформувати про те, як підготуватися до можливих надзвичайних подій на Запорізькій АЕС, яка тимчасово захоплена росіянами.

МОЗ оприлюднило в Телеграмі поради щодо вмісту домашніх аптечок жителів 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС.

У МОЗ радять подбати, щоб в домашній аптечці був калій йодид, який використовується, щоб у разі аварії на ядерних об’єктах зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу.

Приймати потрібну дозу калію йодиду слід тільки після офіційного оповіщення. Таке оповіщення проводиться місцевими органами виконавчої влади та Державною службою з надзвичайних ситуацій через засоби масової інформації.

Оптимально прийняти препарат після оповіщення за 6 і менше годин до надходження радіоактивної хмари, проте калій йодид залишається ефективним одночасно з надходженням “хмари” та через 6 годин після нього. Не рекомендований прийом препарату через 24 години після надходження хмари.

Також в аптечці мають бути алюмінієво-антацидні сорбенти. Така група засобів містить активну речовину гідроксид алюмінію і використовуються для прискорення нейтралізації, зв’язування та виведення радіонуклідів з організму і, таким чином, зниження ризику для здоров'я внаслідок їх надходження.

Крім того, слід подбати про наявність альгінатів, активна речовина – натрію альгінат. Він cтворює захисний бар’єру на поверхні рідкого вмісту шлунку. Цей бар'єр запобігає всотуванню небезпечних речовин організмом.

Також в аптечку слід покласти натрію бікарбонат, засіб для відновлення лужного стану крові та корекції метаболічного ацидозу (стану, що характеризується порушенням хімічного балансу кислот та лугів у крові).

У домашній аптечці обовʼязково має бути маска, яка є засобом фізичного захисту для зменшення потрапляння в організм небезпечних речовин.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський у екстреному зверненні повідомив, що українська розвідка отримала дані про розгляд Росією сценарію терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Росіяни для цього вже все підготували.

Найбільша атомна станція Європи – ЗАЕС – була захоплена окупантами на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді росіяни постійно ризикують влаштувати атомну катастрофу, оскільки розмістили на станції свої боєприпаси та зброю. Станція багато разів екстрено вмикалася від електропостачання, але українські фахівці, які продовжують підтримувати її життєдіяльність, приводили ЗАЕС до ладу.

20 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, охолоджувач.