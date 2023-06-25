За добу на Одещині виявили чотири випадки інфекцій через вживання риби

За останню добу на Одещині медики діагностували на викликах інфекційні захворювання, спричинені вживанням в їжу риби.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги й медицини катастроф.

Там зазначили, що один із викликів надійшов із Великомихайлівської громади, другий був із Кодимського району, третій — з Авангарду. Ще один випадок стався в Одесі. Усіх чотирьох пацієнток, зокрема одну вагітну, ушпиталено у стані середнього ступеня важкості.

Медики нагадали, що в Одеській області діє заборона на купання у відкритих водоймах і на вилов риби. Також діє застереження щодо вживання риби й морепродуктів невідомого походження.

Раніше повідомлялось, що на Одещині не фіксують масових спалахів інфекційних захворювань.

В Одеській області заборонені вилов риби і морепродуктів у відкритих водоймах. В акваторії Чорного моря було виявлено сальмонелу та кишкову інфекцію.