Сили оборони знищили ще 900 солдатів армії РФ, – Генштаб

За добу Сили оборони знищили 900 солдатів російської армії, 6 ворожих танків та 14 крилатих ракет. Загалом з 24 лютого 2022 року втрати ворога складають 338 120 росіян. Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 338120 (+900) осіб / persons,
- танків ‒ 5632 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10519 (+11) од,
- артилерійських систем – 8058 (+1) од,
- РСЗВ – 919 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
- літаків – 324 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+0),
- крилаті ракети ‒ 1585 (+14),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10598 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 1159 (+0)
Дані уточнюються.
Впродовж минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.