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Сили оборони знищили ще 900 солдатів армії РФ, – Генштаб

Також знищено 14 ворожих крилатих ракет.

Сили оборони знищили ще 900 солдатів армії РФ, – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Сили оборони знищили 900 солдатів російської армії, 6 ворожих танків та 14 крилатих ракет. Загалом з 24 лютого 2022 року втрати ворога складають 338 120 росіян. Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.23 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько/ about 338120 (+900) осіб / persons,
  • танків ‒ 5632 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10519 (+11) од,
  • артилерійських систем – 8058 (+1) од,
  • РСЗВ – 919 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 1585 (+14),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10598 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1159 (+0)

Дані уточнюються.

Впродовж минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень

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