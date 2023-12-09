За добу росіяни здійснили 62 обстріли по Херсонщині. Є влучання

Впродовж минулої доби російські військові здійснили 62 обстріли з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по Херсонській області. По місту Херсон ворог випустив 41 снаряд.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні. Через російську агресію одна людина дістала поранення", – повідомив він.
Обстріли Херсона:
- 3 грудня внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали семеро осіб. Поранені 28, 46-річні чоловіки, жінки 35, 42, 52 років і дві 47-річні містянки.
- Російська армія зранку 5 грудня знову відкрила вогонь по центру Херсона. Загинули двоє людей, ще одна людина поранена.
- Російська армія б'є по цивільних Херсонської області щодня. Для того, аби убезпечити людей і максимально відсунути ворога, Сили оборони закріпилися на деяких ділянках лівого берега Херсонської області. Ворог намагається вибити захисників із займаних позицій і при цьому не припиняє ударів по вільній частині області.
- У листопаді Херсон відзначав рік звільнення від російських окупантів. За цей рік ворог фактично щодня бив по обласному центру та інших населених пунктах, руйнуючи те, що вціліло. Про те, як живе Херсон за рік після деокупації, читайте в матеріалі LB.ua.