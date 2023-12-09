За добу росіяни здійснили 62 обстріли по Херсонщині. Є влучання

Впродовж минулої доби російські військові здійснили 62 обстріли з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по Херсонській області. По місту Херсон ворог випустив 41 снаряд.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні. Через російську агресію одна людина дістала поранення", – повідомив він.

Обстріли Херсона: