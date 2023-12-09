Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський
Помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
Росія випустила по Україні 19 крилатих ракет, – Ігнат
Росія випустила по Україні 19 крилатих ракет, – Ігнат
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”
Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу росіяни здійснили 62 обстріли по Херсонщині. Є влучання

Одна людина дістала поранення.

За добу росіяни здійснили 62 обстріли по Херсонщині. Є влучання
Фото: Олександр Прокудін

Впродовж минулої доби російські військові здійснили 62 обстріли з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по Херсонській області. По місту Херсон ворог випустив 41 снаряд.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області, будівлю об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні. Через російську агресію одна людина дістала поранення", – повідомив він.

Обстріли Херсона:

  • 3 грудня внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали семеро осіб. Поранені 28, 46-річні чоловіки, жінки 35, 42, 52 років і дві 47-річні містянки. 
  • Російська армія зранку 5 грудня знову відкрила вогонь по центру Херсона. Загинули двоє людей, ще одна людина поранена.
  • Російська армія б'є по цивільних Херсонської області щодня. Для того, аби убезпечити людей і максимально відсунути ворога, Сили оборони закріпилися на деяких ділянках лівого берега Херсонської області. Ворог намагається вибити захисників із займаних позицій і при цьому не припиняє ударів по вільній частині області. 
  • У листопаді Херсон відзначав рік звільнення від російських окупантів. За цей рік ворог фактично щодня бив по обласному центру та інших населених пунктах, руйнуючи те, що вціліло. Про те, як живе Херсон за рік після деокупації, читайте в матеріалі LB.ua.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies