Росія, найімовірніше, продовжить атакувати критичні об’єкти України, − британське міноборони

Місячну паузу в ударах дальної авіації РФ могли спричинити проблеми з управлінням парком літаків і плануванням.

Росія, найімовірніше, продовжить атакувати критичні об’єкти України, якщо це Москві дозволять літаки, екіпажі та запаси зброї, намагаючись далі тиснути на український уряд і населення.

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, в якому Лондон проаналізував відновлення РФ повітряних ударів по нашій країні із застосуванням дальньої авіації.

Вчора Росія завдала першого на понад місяць масштабного удару по Україні, використовуючи дальну авіацію. До складу ударного угруповання увійшли не менше 10 літаків Ту-95, які діяли з авіабаз Оленегорськ і Енгельс, а також винищувачі МіГ-31.

Кремль випустив щонайменше 20 ракет (включно з головною російською крилатою ракетою повітряного базування AS-23a KODIAK і балістичною ракетою повітряного базування AS-24 KILLJOY), які переважно запустили на Київ. З моменту попереднього авіаудару по Києву минуло 44 дні.

Британці зазначають, що місячну паузу в ударах дальної авіації могли спричинити проблеми з управлінням парком літаків і плануванням. Санкції, ймовірно, обмежили можливість Росії отримати доступ до ключових компонентів як для літаків, так і для ракет. Тривалі успіхи української протиповітряної оборони також, ймовірно, ускладнили планування російської місії.

“Росія, найімовірніше, продовжить удари по критично важливих місцях, якщо це дозволять літаки, екіпажі та запаси зброї, намагаючись підтримувати тиск на український уряд і населення за допомогою своїх ударних можливостей. Це є симптомом тривалої кампанії, у той час як тактична авіація, тобто винищувачі та гелікоптери, продовжує мати обмежений вплив на загальний конфлікт”, − йдеться у звіті.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 March 2024.



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