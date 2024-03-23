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Ворог завдав ракетних ударів по Мирнограду на Донеччині

Зруйновано 11 багатоповерхівок.

Ворог завдав ракетних ударів по Мирнограду на Донеччині
Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти за добу 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є загиблий і постраждалі. 

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"В Очеретиному одна людина загинула, ще одна отримала поранення. У Гострому Курахівської громади пошкоджено двоповерхівку. По Мирнограду росіяни випустили 4 ракети, поранили людину, пошкодили 11 багатоповерхівок", — повідомив Філашкін.

У Лиманській громаді чотири будинки, у Тернах 1 будинок зруйновано і 10 пошкоджено, у Ямполівці 5 будинків зруйновано і 1 пошкоджено. У Катеринівці Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти.

У Торецьку пошкоджено багатоповерхівку та магазин. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та промислову будівлю. У Сіверську пошкоджено будинок.

Раніше Вадим Філашкін повідомляв, що внаслідок російських обстрілів у Донецькій області за минулу добу загинув мирний житель, ще двоє поранені. 

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