В Україні в тестовому режимі запрацювала гаряча лінія підтримки для ветеранів

В Україні запрацювала Єдина ветеранська гаряча лінія.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що консультації з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей та родинам полеглих воїнів надаватимуть кваліфіковані фахівці.
Зателефонувати на Єдину ветеранську лінію можна з питаннями щодо:
- отримання психологічної підтримки, лікування та реабілітації, підтвердження факту отримання поранення;
- соціальних пільг учасникам бойових дій та родинам загиблих, а також людям, які набули інвалідність внаслідок війни;
- отримання грошової допомоги та компенсації;
- житла та юридичних консультацій тощо.
Сервіс запустили Мінветеранів спільно з Українським Червоним Хрестом.
Наразі Єдина ветеранська лінія працює у тестовому режимі. Отримати консультацію можна щодня з 08:00 до 20:00, зателефонувавши за номером: 0 800 505 217.
Нагадаємо,раніше також повідомлялося, що Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) стануть "єдиним вікном" отримання послуг для ветеранів та їхніх родин.
Ветеранська політика в Україні
- В Україні запустили пілотний проект зубопротезування ветеранів. Учасникам бойових дій, ветеранам та деяким категоріям військвослужбовців такі послуги надаватимуть безкоштовно.
- Також в Україні розширюють надання безкоштовної психологічної допомоги для ветеранів та їхніх сімей у громадах. Мінветеранів буде відшкодовувати спеціалізованим закладам вартість послуг із психологічної допомоги.
- Мінветеранів зараз розробляє нову стратегію переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Першу створили рік тому, але нинішній тимчасовий в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун її відкликав.
- Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть безкоштовно навчатися 124 професіям. За детальною інформацією можна звернутися до найближчого центру зайнятості.
- Якою має бути ветеранська державна політика? Про це говорили на дискусійній панелі "Країна ветеранів: можливості і виклики". Учасники дискусії, зокрема обговорювали, що держава має робити вже зараз при запровадженні ветеранських політик. Як трансформуватиметься суспільний договір в контексті появи величезної кількості ветеранів по завершенні війни? Як налагодити взаємодію бізнесу, суспільства і держави у цій сфері. Та чому ветеранська політика - це в першу чергу про повагу, а не про пільги. Про це у матеріалі LB.ua.