В Україні в тестовому режимі запрацювала гаряча лінія підтримки для ветеранів

В Україні запрацювала Єдина ветеранська гаряча лінія.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що консультації з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей та родинам полеглих воїнів надаватимуть кваліфіковані фахівці.

Зателефонувати на Єдину ветеранську лінію можна з питаннями щодо:

отримання психологічної підтримки, лікування та реабілітації, підтвердження факту отримання поранення;

соціальних пільг учасникам бойових дій та родинам загиблих, а також людям, які набули інвалідність внаслідок війни;

отримання грошової допомоги та компенсації;

житла та юридичних консультацій тощо.

Сервіс запустили Мінветеранів спільно з Українським Червоним Хрестом.

Наразі Єдина ветеранська лінія працює у тестовому режимі. Отримати консультацію можна щодня з 08:00 до 20:00, зателефонувавши за номером: 0 800 505 217.

Нагадаємо,раніше також повідомлялося, що Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) стануть "єдиним вікном" отримання послуг для ветеранів та їхніх родин.

Ветеранська політика в Україні