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В Україні в тестовому режимі запрацювала гаряча лінія підтримки для ветеранів

Сервіс запустили Мінветеранів спільно з Українським Червоним Хрестом.

В Україні в тестовому режимі запрацювала гаряча лінія підтримки для ветеранів
Ілюстративне фото
Фото: Вінницька ОВА

В Україні запрацювала Єдина ветеранська гаряча лінія.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що консультації з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей та родинам полеглих воїнів надаватимуть кваліфіковані фахівці.

Зателефонувати на Єдину ветеранську лінію можна з питаннями щодо:

  • отримання психологічної підтримки, лікування та реабілітації, підтвердження факту отримання поранення;
  • соціальних пільг учасникам бойових дій та родинам загиблих, а також людям, які набули інвалідність внаслідок війни;
  • отримання грошової допомоги та компенсації;
  • житла та юридичних консультацій тощо.

Сервіс запустили Мінветеранів спільно з Українським Червоним Хрестом.

Наразі Єдина ветеранська лінія працює у тестовому режимі. Отримати консультацію можна щодня з 08:00 до 20:00, зателефонувавши за номером: 0 800 505 217.

Нагадаємо,раніше також повідомлялося, що Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) стануть "єдиним вікном" отримання послуг для ветеранів та їхніх родин.

Ветеранська політика в Україні

  • В Україні запустили пілотний проект зубопротезування ветеранів. Учасникам бойових дій, ветеранам та деяким категоріям військвослужбовців такі послуги надаватимуть безкоштовно.
  • Також в Україні розширюють надання безкоштовної психологічної допомоги для ветеранів та їхніх сімей у громадах. Мінветеранів буде відшкодовувати спеціалізованим закладам вартість послуг із психологічної допомоги.
  • Мінветеранів зараз розробляє нову стратегію переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Першу створили рік тому, але нинішній тимчасовий в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун її відкликав.
  • Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть безкоштовно навчатися 124 професіям. За детальною інформацією можна звернутися до найближчого центру зайнятості.
  • Якою має бути ветеранська державна політика? Про це говорили на дискусійній панелі "Країна ветеранів: можливості і виклики". Учасники дискусії, зокрема обговорювали, що держава має робити вже зараз при запровадженні ветеранських політик. Як трансформуватиметься суспільний договір в контексті появи величезної кількості ветеранів по завершенні війни? Як налагодити взаємодію бізнесу, суспільства і держави у цій сфері. Та чому ветеранська політика - це в першу чергу про повагу, а не про пільги. Про це у матеріалі LB.ua.
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